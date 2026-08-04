Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Έρικα Μιχαλοπούλου και ο Ιάσονας Χαραμής τέλεσαν τον γάμο τους στην Ίο κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου εορτασμού με περισσότερους από πεντακόσιους καλεσμένους.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δεξίωση υποδοχής στο Μουσείο Γαΐτη-Σίμωση και κορυφώθηκαν με το μυστήριο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας Μιχαλοπούλου.

Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ Pathos με πλούσιο μενού και πυροτεχνήματα, ενώ το ζευγάρι επέλεξε να ολοκληρώσει τους εορτασμούς με ένα beach party στην παραλία Κουμπάρα.

Οι οικογένειες των νεονύμφων φρόντισαν προσωπικά για την άνετη φιλοξενία των προσκεκλημένων, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν τριήμερο εορτασμό στην Ίο, με περισσότερους από 500 καλεσμένους, επέλεξαν η Έρικα Μιχαλοπούλου και ο Ιάσονας Χαραμής για να γιορτάσουν τον γάμο τους, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο και ξεχώρισε για την προσεγμένη αισθητική της.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης στο νησί όπου ο πατέρας της νύφης, ο επιχειρηματίας Άγγελος Μιχαλόπουλος, δραστηριοποιείται εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια στον χώρο των ξενοδοχείων και της πολυτελούς φιλοξενίας.

Advertisement

Advertisement

Η Έρικα Μιχαλοπούλου παντρεύτηκε τον Ιάσονα Χαραμή, εγγονό του αείμνηστου Σπήλιου Χαραμή, έπειτα από σχέση σχεδόν δύο ετών. Παρότι το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα, επέλεξε να μοιραστεί τη σημαντική αυτή στιγμή με συγγενείς και φίλους σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην Ίο.

Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε και η πρόσκληση του γάμου, η οποία είχε τη μορφή κοχυλιού και έφερε τα μικρά ονόματα του ζευγαριού στα αγγλικά, «Jason» και «Erika», ενώ οι δύο οικογένειες είχαν φροντίσει κάθε λεπτομέρεια για την άνετη φιλοξενία των προσκεκλημένων τους.

Ο γάμος του καλοκαιριού

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 24 Ιουλίου με ένα welcome party που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Μουσείου «Γαΐτης-Σίμωση». Η κορύφωση του τριημέρου ήρθε το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία τελέστηκε το μυστήριο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του μικρού εκκλησιού που βρίσκεται στην κατοικία της οικογένειας Μιχαλοπούλου, παρουσία εκατοντάδων καλεσμένων. Κουμπάροι ήταν ο Ηλίας Σάρας και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του «Ησαΐα χόρευε», δέχθηκαν το παραδοσιακό ρύζι που πέταξαν οι παρευρισκόμενοι.

Το γαμήλιο πάρτι

Μετά το τέλος της τελετής, οι νεόνυμφοι αποχώρησαν με ηλεκτρικό τρίκυκλο, το οποίο έφερε την επιγραφή «Just Married», ενώ ακολούθησε η δεξίωση στο «Pathos», το γνωστό club που ανήκει στην οικογένεια Μιχαλόπουλου.

Advertisement

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν πλούσιο μενού με επιλογές όπως σούσι, σασίμι και σαλάτες, αλλά και σταθμούς όπου ετοιμάζονταν εκλεκτά κρέατα, από παϊδάκια αρνιού έως μπριζόλες tomahawk. Παράλληλα, σερβιρίστηκε καθιστό γαμήλιο δείπνο πέντε πιάτων.

Η είσοδος του ζευγαριού συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που φώτισε τον ουρανό της Ίου. Αμέσως μετά το δείπνο ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με ζωντανή μουσική και DJ να διατηρούν αμείωτο το κέφι.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν, μεταξύ άλλων, εξαιρετικό τζελάτο, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σερβιρίστηκε και mac & cheese για όσους ήθελαν ένα μεταμεσονύκτιο γεύμα.

Advertisement

Το τριήμερο ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα με ένα χαλαρό beach party στο beach bar της οικογένειας στην παραλία Κουμπάρα, όπου οι προσκεκλημένοι αποχαιρέτησαν τους νεόνυμφους σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Advertisement