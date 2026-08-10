Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο «κανόνας 777» προτείνει στα ζευγάρια ένα ραντεβού ανά εβδομάδα, μία διανυκτέρευση ανά επτά εβδομάδες και ένα ταξίδι ανά επτά μήνες για τη διατήρηση της συναισθηματικής εγγύτητας.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η μετατροπή αυτού του προγράμματος σε αυστηρό κανόνα μπορεί να προκαλέσει περιττή πίεση, ειδικά όταν οι οικονομικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις καθιστούν την τήρησή του ανέφικτη.

Η ποιότητα μιας σχέσης δεν εξαρτάται από προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα εξόδων, αλλά από την εμπιστοσύνη, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των συντρόφων.

Σημαντικότερη για τη συνοχή του ζευγαριού θεωρείται η ανταπόκριση στις μικρές καθημερινές προσπάθειες σύνδεσης, παρά η πραγματοποίηση πολυδάπανων αποδράσεων που δεν επιλύουν βαθύτερα προβλήματα επικοινωνίας.

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Ο λεγόμενος «κανόνας 777» έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς συμβουλές για τις σχέσεις και τον γάμο στα social media. Η λογική του είναι απλή: Ένα ραντεβού κάθε επτά ημέρες, μία διανυκτέρευση εκτός σπιτιού κάθε επτά εβδομάδες και ένα ταξίδι κάθε επτά μήνες, ώστε το ζευγάρι να εξακολουθεί να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλον.

Η τάση, που γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση μέσω του TikTok, παρουσιάζεται ως ένας εύκολος τρόπος για να διατηρηθεί «ζωντανή» η σχέση. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι, όταν ένας τέτοιος οδηγός μετατρέπεται σε αυστηρό κανόνα, μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον πίεση.

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Ο Steven Buchwald, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού ψυχικής υγείας Manhattan Mental Health Counseling, υποστηρίζει ότι ο «κανόνας 777» δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέτρο αξιολόγησης μιας σχέσης. Η παράλειψη ενός προγραμματισμένου ραντεβού δεν σημαίνει ότι το ζευγάρι απομακρύνεται, όπως και μια πολυδάπανη απόδραση δεν αποτελεί απόδειξη μιας υγιούς σχέσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά απλοποιούν σύνθετα συναισθηματικά ζητήματα, μετατρέποντας μια ευέλικτη πρόταση σε πρότυπο που τα ζευγάρια αισθάνονται υποχρεωμένα να ακολουθήσουν.

Την ίδια στιγμή όμως, το Gottman Institute, που βασίζεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ερευνών των ψυχολόγων John Gottman και Julie Schwartz Gottman πάνω στη δυναμική χιλιάδων ζευγαριών, υιοθετεί μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Οι ερευνητές δεν απορρίπτουν τον κανόνα, αναγνωρίζοντας ότι ο προγραμματισμός κοινών δραστηριοτήτων μπορεί να βοηθήσει τους συντρόφους να προστατεύσουν τον χρόνο που αφιερώνουν ο ένας στον άλλον, ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι αυξημένες.

Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι η μακροχρόνια ποιότητα μιας σχέσης δεν εξαρτάται από την πιστή τήρηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά από την εμπιστοσύνη, την αμοιβαία ανταπόκριση στις συναισθηματικές ανάγκες του άλλου, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαχείριση των συγκρούσεων.

Οι Gottman κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις λεγόμενες «προσπάθειες σύνδεσης» (bids for connection), δηλαδή στις μικρές καθημερινές κινήσεις με τις οποίες ο ένας σύντροφος αναζητά την προσοχή, την υποστήριξη ή το ενδιαφέρον του άλλου. Η σταθερή και θετική ανταπόκριση σε αυτές τις στιγμές θεωρείται, σύμφωνα με την έρευνά τους, πολύ σημαντικότερη για τη διατήρηση μιας σχέσης από οποιοδήποτε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα εξόδων ή ταξιδιών.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιδίωξη της τέλειας εφαρμογής του «κανόνα 777» μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντική. Οι οικονομικές δυσκολίες, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ή η φροντίδα των παιδιών συχνά καθιστούν ανέφικτες τις συχνές αποδράσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ζευγάρι παραμελεί τη σχέση του.

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Επιπλέον, μια ρομαντική έξοδος ή ένα ταξίδι δεν αρκούν για να επιλύσουν βαθύτερα προβλήματα, όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης ή η δυσκολία στην επικοινωνία. Αντίθετα, η ουσιαστική συζήτηση, η αμοιβαία κατανόηση και η προσαρμογή στις ανάγκες κάθε περιόδου της κοινής ζωής αποτελούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, πολύ πιο αξιόπιστους δείκτες μιας υγιούς και ανθεκτικής σχέσης.

Με πληροφορίες από The Independent, The Gottman Institute

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