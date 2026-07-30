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Το φαινόμενο συχνά προκύπτει από τις αυξημένες οικογενειακές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις διαφορετικές προτεραιότητες που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με την πάροδο του χρόνου.

Χαρακτηριστικά σημάδια της απομάκρυνσης αποτελούν ο περιορισμός της επικοινωνίας στα πρακτικά ζητήματα, η μείωση της σωματικής οικειότητας και η απουσία ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τον άλλον.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί αν το ζευγάρι αναγνωρίσει έγκαιρα το πρόβλημα και επενδύσει συνειδητά χρόνο στην επικοινωνία και τη φροντίδα της σχέσης.

Μικρές καθημερινές κινήσεις ενδιαφέροντος και τακτικές συζητήσεις βοηθούν στην ενίσχυση της οικειότητας, αποτρέποντας τη μονιμοποίηση της συναισθηματικής απόστασης μεταξύ των συντρόφων.

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Δεν τελειώνουν όλες οι σχέσεις με έναν μεγάλο καβγά ή μια θεαματική ρήξη. Κάποιες φθείρονται σχεδόν αθόρυβα, μέχρι που οι δύο σύντροφοι συνειδητοποιούν ότι ζουν περισσότερο σαν συνεργάτες ή συγκάτοικοι παρά σαν ζευγάρι. Την κατάσταση αυτή αρκετοί περιγράφουν ως «σιωπηλό διαζύγιο» (silent divorce): Μια σχέση που συνεχίζεται τυπικά, αλλά έχει χάσει τη συναισθηματική της ζωντάνια.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συχνό, σύμφωνα με τη Βρετανίδα ψυχοθεραπεύτρια Miranda Christophers. Όπως αναφέρει, πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι μετά την απόκτηση παιδιών ή καθώς αυξάνονται οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, η σχέση περνά σταδιακά σε δεύτερη μοίρα. Άλλες φορές, η απομάκρυνση οφείλεται στο ότι οι σύντροφοι αλλάζουν με τα χρόνια, αποκτούν διαφορετικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες ή αφήνουν άλυτες συγκρούσεις να διαβρώνουν τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη και οικειότητα.

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Τα σημάδια ότι οι σύντροφοι απομακρύνονται συναισθηματικά

Το «σιωπηλό διαζύγιο» δεν κάνει την εμφάνιση του από τη μία μέρα στην άλλη. Αντίθετα, η αλλαγή είναι συνήθως τόσο σταδιακή ώστε περνά απαρατήρητη.

Το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό σημάδι αφορά την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση. Οι συζητήσεις περιορίζονται στα απολύτως πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας -τα παιδιά, τις δουλειές του σπιτιού, τα οικονομικά ή τις υποχρεώσεις- ενώ οι σύντροφοι παύουν να μοιράζονται σκέψεις, ανησυχίες, όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Δεν δείχνουν πλέον την ίδια περιέργεια για το πώς αισθάνεται ο άλλος, ούτε αφιερώνουν χρόνο σε δραστηριότητες που απολαμβάνουν μαζί.

Παράλληλα, αρχίζει να εξασθενεί η συναισθηματική και σωματική οικειότητα. Οι εκδηλώσεις τρυφερότητας λιγοστεύουν, η σεξουαλική ζωή μπορεί να ατονήσει ή να μετατραπεί σε θέμα που αποφεύγεται εντελώς, ενώ αρκετοί περιγράφουν ότι, παρότι ζουν κάτω από την ίδια στέγη, νιώθουν μόνοι. Σε αυτό το στάδιο είναι συχνό να αναζητούν συναισθηματική στήριξη περισσότερο σε φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους παρά στον σύντροφό τους.

Ένα ακόμη στοιχείο που, σύμφωνα με την ειδικό σε θέματα σεξ και σχέσεων Sofie Roos, μπορεί να προκαλέσει έκπληξη είναι ότι οι καβγάδες δεν αυξάνονται απαραίτητα. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται, όχι επειδή η σχέση έχει βελτιωθεί, αλλά επειδή οι σύντροφοι έχουν πάψει να πιστεύουν ότι αξίζει να επενδύσουν ενέργεια για να αλλάξει η κατάσταση.

Μπορεί να αντιστραφεί η πορεία;

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Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το σημαντικότερο βήμα είναι να αναγνωρίσει το ζευγάρι έγκαιρα τι συμβαίνει. Η σχέση χρειάζεται χρόνο και φροντίδα, όμως συχνά είναι το πρώτο στοιχείο της ζωής που παραμελείται όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις της εργασίας, της οικογένειας και της καθημερινότητας.

Η Miranda Christophers προτείνει οι σύντροφοι να επαναφέρουν συνειδητά τη σχέση στις προτεραιότητές τους, δημιουργώντας χρόνο για ουσιαστική επικοινωνία και κοινές εμπειρίες. Από την πλευρά της, η Sofie Roos συστήνει να καθιερωθούν τακτικές συζητήσεις, κατά τις οποίες το ζευγάρι θα μιλά ανοιχτά για όσα το απασχολούν, πριν οι μικρές απογοητεύσεις μετατραπούν σε μόνιμη απόσταση.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι μικρές καθημερινές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος -μια αυθόρμητη αγκαλιά, ένα ειλικρινές κομπλιμέντο ή ένα απλό «ευχαριστώ». Αν και μοιάζουν ασήμαντες, τέτοιες κινήσεις μπορούν να ενισχύσουν ξανά το αίσθημα της οικειότητας και της εκτίμησης.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν, πάντως, ότι κάθε σχέση περνά περιόδους με λιγότερη εγγύτητα και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγείται σε «σιωπηλό διαζύγιο». Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην παγιωθεί η συναισθηματική απομάκρυνση, αλλά να αντιμετωπιστεί προτού γίνει μόνιμη.

Με πληροφορίες από τη βρετανική έκδοση της HuffPost

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