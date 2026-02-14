Με χαμηλούς τόνους και χωρίς διάθεση δραματοποίησης, με το σεβασμό που πάντα τον διακρίνει, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος άνοιξε για πρώτη φορά δημόσια το κεφάλαιο του χωρισμού του από τη Βίβιαν Σπανούδη, έπειτα από τρεις δεκαετίες γάμου. Σε δηλώσεις του στη Σάσα Σταμάτη στο «Secret», ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός και Επίτροπος στην ΕΕ, μιλά για μια «μεγάλη αλλαγή» που, όπως λέει, δεν την αντιμετωπίζει με πικρία αλλά με σεβασμό.

Ο ίδιος περιγράφει τον χωρισμό ως μια μετάβαση που κουβαλά βάρος και κοινή ιστορία: όταν έχεις μοιραστεί τόσα χρόνια, δεν φεύγεις «άδειος». Παρ’ όλα αυτά, επιλέγει να τον δει ως έναν κύκλο που κλείνει με αξιοπρέπεια, κρατώντας όσα προηγήθηκαν ως κομμάτι ζωής.

«Βελούδινο» διαζύγιο και σχέσεις που παραμένουν ανθρώπινες

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολιάζει και τον χαρακτηρισμό «βελούδινος» για τον χωρισμό, τονίζοντας ότι όταν υπάρχει ωριμότητα μπορείς να κλείνεις κύκλους «χωρίς θόρυβο», με σεβασμό και χωρίς να πληγώνεις. Σημειώνεται πως το διαζύγιο έγινε το 2023, μετά από 30 χρόνια γάμου.

Η ζωή μετά: συντροφικότητα χωρίς «πρόγραμμα»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν κρύβει πως ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη ζεστασιά και τη συντροφικότητα, χωρίς όμως – όπως υπογραμμίζει – να βιάζεται ή να «προγραμματίζει» το επόμενο βήμα.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίζεται και όταν αναφέρεται στον πρόσφατο γάμο του γιου του, μια στιγμή που περιγράφει ως από τις πιο δυνατές της ζωής του. Και για το ενδεχόμενο να γίνει παππούς; Το αντιμετωπίζει ως «ευλογία» που θα τη ζήσει με τρυφερότητα.

Το αποτύπωμα των δηλώσεών του είναι καθαρό: ένας χωρισμός μπορεί να είναι τέλος, χωρίς να γίνεται πεδίο σύγκρουσης και μια νέα αρχή, χωρίς να χρειάζεται να ανακοινωθεί με φασαρία.