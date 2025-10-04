Με ανακοίνωσή του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του, το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν είναι “πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα”.

Ο πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ακολουθώντας άλλα στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, Θάνος Πλεύρης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, συντάσσεται με τις φωνές εντός της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά. Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα. Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό. Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν».



Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, Ο Αδωνις Γεωργιάδης παρενέβη το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή, εξαπολύοντας επίθεση κατά γιατρών που παρακολουθούν την υγεία του κ. Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» και «παράβαση του όρκου του Ιπποκράτη».

Σε έντονο ύφος ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του κατηγορεί τον υπουργό Υγείας για «πολιτική χυδαιότητα», σημειώνοντας ότι επιχειρεί να ευτελίσει τον αγώνα ενός τραγικού πατέρα και να σπιλώσει όσους τον στηρίζουν. «Η υποκρισία, πράγματι, πρέπει να έχει όρια, κ. Γεωργιάδη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος προσθέτοντας ότι τέτοιες δηλώσεις εξυπηρετούν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί επίσης τον υπουργό ότι προσπαθεί να διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων και να υπονομεύσει την προσπάθειά τους για απόδοση δικαιοσύνης, «ενώ την ίδια στιγμή προσποιείται ότι κόπτεται για την έναρξη της δίκης».