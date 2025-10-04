Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 20η μέρα την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να πάρει απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού του.

Ο κος Ρούτσι δηλώνει στο MEGA αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους, τονίζοντας πως θέλει να μάθει από τι πέθανε ο γιος του.

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου».

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πως θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».

Η υγεία του είναι επιβαρυμένη ύστερα από σχεδόν τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας. Χθες, Παρασκευή (03/10), μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν να διαπιστώνουν ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει ελαφρύ ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.

«Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός».

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου», ήταν το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι.

Πυρά Άδωνι κατά «αλληλέγγυων γιατρών» Ρούτσι: «Αν θέσουν σε κίνδυνο την ζωή του και πάθει κάτι θα έχουν την ποινική ευθύνη»

Την ευθύνη για την εξέλιξη της υγείας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι επιρρίπτει στους «αλληλέγγυους γιατρούς» που τον παρακολουθούν, ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι μεταξύ των αλληλέγυων γιατρών, είναι η κα Κοσμοπούλου (παθολόγος-λοιμωξιολόγος) είναι μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ άρα έχει πολιτικά κίνητρα και την εγκαλεί για πολιτικά παιχνίδια. Απαριθμεί τις περιπτώσεις όπου ήταν δίπλα σε απεργούς πείνας, όπως τους τρομοκράτες της 17Ν Δημ. Κουφοντίνα και Ηρ. Κωστάρη, του Κ. Σακκά και του Ν. Ρωμανού. «Κοινώς όπου υπάρχει απεργός πείνας με αντικυβερνητικά αιτήματα, τρομοκράτης κλπ η κυρία αυτή χρησιμοποιεί την ιατρική της ειδικότητα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη υπέρ των αιτημάτων και κατά της εκάστοτε κυβερνήσεως» λέει ο κ. Γεωργιάδης.

Προειδοποιεί δε ότι «θα έχουν όλη την ποινική ευθύνη πάνω τους αν θέσουν σε αληθινό κίνδυνο την ζωή αυτού του ανθρώπου και πάθει κάτι» καταγγέλλοντας ότι «δεν αφήνουν το ΕΚΑΒ να τον εξετάσει και τον πάνε μόνον στο δικό τους νοσοκομείο στην άλλη άκρη της Αθήνας ή όταν ζαλίζεται τον πάνε σε ξενοδοχείο αντί για νοσοκομείο».

Για να καταλήξει: «Εμείς ως Υπουργείο Υγείας προσφέρουμε κάθε διαθέσιμη δύναμη μας για να μην κινδυνεύσει, αυτοί μας εμποδίζουν άρα θα φταίνε».

Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και εσείς τα εξής στοιχεία για την «καριέρα» της κας Όλγας Κοσμοπούλου ως ιατρού των κατά καιρούς απεργών πείνας της Αριστεράς:



