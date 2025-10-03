Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, δεν παρέλαβε την πρόσκληση που όριζε τη νέα ημερομηνία εκταφής του Ντένις Ρούτσι για την ερχόμενη εβδομάδα.

Μετά από αυτό, εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία ώστε η πρόσκληση να επιδοθεί στο γραφείο της. Ωστόσο, όταν ο δικαστικός κλητήρας μετέβη εκεί, δεν βρήκε κανέναν για να παραλάβει το έγγραφο. Έτσι, προχώρησε σε θυροκόλληση της πρόσκλησης στην πόρτα του γραφείου της κ. Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε εκδοθεί εντολή να πραγματοποιηθεί η εκταφή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. Η κ. Κωνσταντοπούλου, ωστόσο, ζήτησε αναβολή προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και αποφασίστηκε η εκταφή να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.