Συγκινεί με την ανάρτησή του ο πατέρας του Ντενίς, Πάνος Ρούτσι, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του γιού του που εάν δεν είχε χαθεί άδικα στα Τέμπη θα έκλεινε σήμερα τα 26 του χρόνια.

«Αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”. Ντενούκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω, μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή,και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες».

Η ανάρτηση:

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26…

Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”.Αγόρι μου,κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται.Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενουκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω,μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή,και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες.

Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας.

Χρόνια πολλά εκεί που είσαι,Αγγελούδι μου.

Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ.

Κράτα και μια θέση για μένα εκεί, κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί,όπως παλιά!!

Σε αγαπάμε τόσο πολύ…»

