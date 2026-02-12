Κατά του Πάνου Ρούτσι καταφέρθηκε ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος της Interstar, καθώς συνεχίζεται η δίκη που αφορά τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι Πάνος Ρούτσι πριν λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι ο Βασίλης Καπερνάρος του είχε απευθύνει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ενώ έκανε λόγο και για «μπράβο» εντός τους δικαστηρίου.

«Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο πηγαινέλα στην Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα απ’ όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ όπως τη Δευτέρα μελετούσα για τις δισκογραφίες της Τρίτης στα δικαστήρια της Αθήνας, και δεύτερον είναι κουραστικό ιδιαίτερα μετά από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα», απάντησε ο δικηγόρος μιλώντας σήμερα στον Status FM 107.7.

Κατά τη διάρκεια της δίκης σύμφωνα με τον κ. Καπερνάρο, και ενώ εξέταζε ως μάρτυρα τον κ. Ψαρόπουλο, κάποιοι από τους δικηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας αντέδρασαν.

«Οι 4-5 σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού», είπε. «Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ουρλιάζοντας με κραυγές», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πάνο Ρούτσι για προπηλακισμό και εξύβριση των δικηγόρων. «Βγαίνοντας έξω ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω ”Τι θες, κύριε”, άρχισε να με βρίζει. Και του λέω: Πήγαινε να κάνεις απεργία», είπε ο κ. Καπερνάρος.

Όπως συνέχισε ο κ. Ρούτσι περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου «ως νταής, φορώντας ένα καπέλο».