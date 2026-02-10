Ένταση προκλήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στη δίκη για τα χαμένα βίντεο για τα Τέμπη. Ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην Εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” (ANT1) αναφέρθηκε σε λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον κύριο Καπερνάρο, επισημαίνοντας ότι:

“Εκεί που γινόταν η δίκη κανονικά, έγινε διακοπή. Πάλι συνήγοροι από την άλλη πλευρά μάς ειρωνεύτηκαν. Υπήρξε συμπλοκή με τους συγγενείς και τους συνηγόρους. Μας είπαν ότι είμαστε ένα θέατρο, το είχαν ξανά πει και σε προηγούμενη δίκη. Φυσικό κι επόμενο, να ανάψουν τα αίματα, γιατί δεν είναι εύκολο να ακούς κάθε φορά τα ίδια ψέματα και κοροϊδία, είναι ψυχοφθόρο.

[…]Ένας οδηγός του κ. Καπερνάρου μπήκε στο χώρο που είναι οι δικηγόροι, που απαγορεύεται, ήταν σαν μπράβος. Μία μητέρα από τα Τέμπη μπήκε μπροστά για να απαντήσει στον κύριο Καπερνάρο και στον κύριο Ιωαννίδη και ο μπράβος τη ρώτησε “ποια είσαι εσύ;” Κι εγώ απάντησα “δεν ξέρεις ποια είναι; Μητέρα είναι”.

«Δεν μας θέλουν στις δίκες»

Ο Πάνος Ρούτσι τόνισε πως δεν θέλουν να παρευρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων στις δίκες: «Υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε καταλάβει. Όπως δήλωσε και χθες ο κύριος Ιωαννίδης “Καλό είναι να μην παρίστανται οι συγγενείς στην αίθουσα”, επειδή εμείς μιλάμε. Ξεφεύγουν από το καθήκον τους κάθε φορά, σκοπός τους είναι να μην είμαστε στην αίθουσα, για να ειρωνεύονται όποτε θέλουν. Προκαλούν με τις δηλώσεις τους, γι’ αυτό διακόπτονται οι δίκες».