Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τη 43χρονη στην Καλλιθέα να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς, καθώς την πυροβόλησε ο πιστολέρο με το ούζι.

Η γυναίκα, αιμόφυρτη με αιμορραγία από τον λαιμό και τον ώμο, εκλιπαρούσε να την πάει κάποιος στο νοσοκομείο, φωνάζοντας «σας παρακαλώ στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε», με οδηγούς να την βλέπουν μέσα στα αίματα και να αδιαφορούν.

Τα πλάνα προβλήθηκαν στο Live News και σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο άνδρας που διακρίνεται να την κρατάει όρθια, είναι ο αδερφός της.

Λίγα μέτρα παρακάτω, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη, 13.05.2026.

Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια της 43χρονης που τραυματίστηκε – Περιγράφει πώς την πυροβόλησε ο 58χρονος στο μπαρ

Για τον εφιάλτη που έζησε μίλησε η 43χρονη ιδιοκτήτρια του κλαμπ στην Καλλιθέα, με την ίδια να αναφέρει ότι ο άνδρας την πλησίασε όσο εκείνη ήταν στο ταμείο και της είπε, “μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω” και μετά την πυροβόλησε.

«Ο άντρας αυτός πριν αρχίσει να πυροβολεί, δημιουργούσε προβλήματα στο μαγαζί, ενοχλούσε τις υπαλλήλους μου και κυρίως μία κοπέλα που δουλεύει μέσα από το μπαρ. Ήρθε από πίσω και πλάγια ενώ καθόμουν στο ταμείο και το μόνο που είπε απευθυνόμενος σε εμένα ήταν “μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω” τότε σήκωσε το όπλο και με πυροβόλησε. Με χτύπησε και βγήκα έξω να ζητήσω βοήθεια από περαστικούς γιατί είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο μαγαζί και μετά ο αδερφός μου με πήγε στο νοσοκομείο» αναφέρει χαρακτηριστικά η 43χρονη.

Η 43χρονη ιδιοκτήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και πλέον προσπαθεί να αφήσει πίσω τα όσα έζησε, που λίγο έλειψαν να της στοιχίσουν τη ζωή.