Συναγερμός σήμερα το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν ένας ημεδαπός άνδρας, 58 ετών, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε στο λαιμό μία γυναίκα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θαμώνας υπό την επήρεια αλκοόλ παρενοχλούσε με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο την 43χρονη υπάλληλο στο μπαρ, η οποία ταυτόχρονα έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη.

Advertisement

Advertisement

Εκείνη, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, προσπάθησε να τον αποφύγει και ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον της με ένα όπλο αυτόματο, τύπου ούζι, και την τραυμάτισε στον λαιμό.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί στο σημείο, οι οποίοι ακινητοποίησαν και πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, ενώ εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποίησε. Το θύμα ήδη έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, προκειμένου να δεχθεί την φροντίδα των ιατρών.