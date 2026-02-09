Μεγάλη ένταση επικράτησε στην δίκη της Λάρισας για την διαχείριση των βίντεο στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να δηλώνουν ότι εντός της δικαστικής αίθουσας βρίσκονταν μπράβοι, ενώ όπως περιγράφουν, τους κατηγορούν και για θέατρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της μάρθης, απάντησε σε ερωτήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και του Βασίλη Καπερνάρου, συνήγορου υποστήριξης του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar.

Ο Α. Ψαρόπουλος επανέλαβε όσα ανέφερε και στην κατάθεσή του στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι δηλαδή είχε ζητήσει από τον Μάρτιο του 2023 το βιντεοληπτικό υλικό από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υπογραμμίζοντας ότι η Interstar ήταν υποχρεωμένη να το διατηρήσει, ενώ πρόσθεσε ότι υπήρχε δυνατότητα ανάκτησης του υλικού.

Η στιγμή της έντασης και η διακοπή της δίκης – Τι αναφέρουν οι συγγενείς

Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων και σε έναν άνθρωπο που συνόδευε τον Β. Καπερνάρο. Ειδικότερα, η ένταση ξεκίνησε αφού το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, με τους συγγενείς να καταγγέλουν προκλητική συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

«Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτίλα. Για ανθρώπους που ειρωνεύονται τους συγγενείς, μιλούν για θέατρο και ότι εμείς είμαστε “πουλημένοι” όπως είπε ο κύριος Καπερνάρος. Όσες μηνύσεις και να κάνουν εμείς δεν φοβόμαστε και θα παλέψουμε μέχρι τέλους», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι.

«Οι μπράβοι τους μπήκαν στον χώρο των δικηγόρων. Ήταν ένας που κοιτούσε μία μάνα από πάνω μέχρι κάτω. Ποιος είναι αυτός; Η συγκεκριμένη μάνα έχει χάσει την κόρη της. (Ο μπράβος) ήταν του Καπερνάρου. Προκαλούν επίτηδες αλλά δεν φοβόμαστε. Κάθε φορά που γίνεται η δίκη, εμείς θα είμαστε εδώ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι ο ένας εκ των δικηγόρων τους κατηγόρησε ότι κάνουν θέατρο. «Εμείς δεν κάνουμε θέατρο. Είμαστε πονεμένοι άνθρωποι και προσπαθούμε να βρούμε δικαιοσύνη. Άλλοι κάνουν θέατρο μέσα στην αίθουσα και θέλουν με κάθε τρόπο να μας προκαλέσουν για να μας αποβάλλουν από την αίθουσα», ανέφερε η Χρυσούλα Χλωρού.

Σύμφωνα με την Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορος υπεράσπισης των οικογενειών των θυμάτων, η ένταση οφείλεται σε μία ερώτηση που ακούστηκε στην δικαστική αίθουσα, σχετικά με το εάν έχουν μεγαλύτερη σημασία τα προσωπικά δεδομένα ή η ανθρώπινη ζωή. «Εκεί, υπήρξε ένα σχόλιο που πυροδότησε τους συγγενείς. Αυτή η δίκη γίνεται για να προασπίσει την ανθρώπινη ζωή. Δεν είμαστε εδώ για να παίξουμε θέατρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καρυστιανού: Δίκη ντροπή, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος ο κ. Μπακαΐμης

Από την άλλη μεριά, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για την συνέχιση μίας δίκης «ντροπή» για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Μ. Καρυστιανού, «ξεκινάμε τελείως λάθος, διότι τελικά σκοπός δεν είναι η αποκάλυψη της αλήθειας που μας καίει όλους. Ξεκινάμε λάθος διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση εμπλοκή με τα εξαφανισμένα βίντεο τα οποία ψάχνουμε τρία χρόνια, είναι ο κ. Μπακαΐμης ο οποίος ενώ για εμένα θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος σε αυτή τη δίκη δεν έχει καν κληθεί για να δώσει απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα ενώ είναι ο πρώτος άνθρωπος που με το που ανέλαβε ζήτησε και κατέσχεσε τα βίντεο».

Ακολούθως έκανε λόγω για «απίστευτα πράγματα» αναφερόμενη στο ότι ο εκπρόσωπος της Interstar έκρινε μόνος του πως πρέπει να διαγράψει αρχεία με το όνομα “ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ” καθώς τα θεώρησε “σκουπίδια” ενώ συνεχίζοντας στο ίδιο καταιγιστικό ύφος η κ. Καρυστιανού είπε πως “έχει υπογράψει νέα σύμβαση το 2024 έναντι 10εκατ. ευρώ από τον ελληνικό λαό για να προστατεύει δήθεν τους συρμούς».

Πηγή: larissanet.gr

