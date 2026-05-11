Διαψεύδει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ότι στη φωτογραφία που «απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή» είναι ο ίδιος, με ανάρτησή του, λέγοντας «η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».

«Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις» γράφει ακόμα ο υπουργός Υγείας.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε οτιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου.

Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν.

Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου.… Advertisement May 11, 2026

Μετά την πρώτη ανάρτηση, ακολούθησε μια σειρά από αναρτήσεις με τον υπουργό Υγείας να υπογραμμίζει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όποιου διακινεί και χρεώνει σε εκείνον την υποτιθέμενη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η οποία όπως ξεκαθάρισε είναι «ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας».

«Όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός» ανέφερε ο Αδωνις Γεωργιάδης με αφορμή ανάρτηση του γνωστού στο χώρο των social media, Δημήτρη Σαββίδη.

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας στο «Χ», «ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας».

Advertisement