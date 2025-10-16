Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας ακύρωσε την εντολή κατώτερου δικαστηρίου που όριζε ότι δισεκατομμυριούχος Τσέι Τάε-γουον έπρεπε να καταβάλεστην πρώην σύζυγό στο πλαίσιο του διαζυγίου τους ποσό ύψους 1δισ. δολαρίων. Στην υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως το «διαζύγιο του αιώνα» από τα μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο πικαλούμενο έναν λανθασμένο υπολογισμό που αύξησε την αξία των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, διέταξε την επανεξέταση της υπόθεσης.

Το διαζύγιο, όπως αναφεέρει το BBC, έχει συγκλονίσει τη Νότια Κορέα, καθώς ο Τσέι ηγείται του ισχυρού ομίλου SK Group, ενώ η πρώην σύζυγός του, Ρο Σο – γιουνγκ είναι κόρη πρώην προέδρου.

Ο γάμος διαλύθηκε το 2015, αφού Τσέι παραδέχτηκε ότι απέκτησε παιδί με την ερωμένη του.

Η καταβολή του 1δισ. δολαρίων αποφασίστηκε από δικαστήριο στην πρωτεύουσα της Σεούλ το 2024 και θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος συμβιβασμός διαζυγίου στην ιστορία της Νότιας Κορέας εκείνη την εποχή.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι ένα κρυφό ταμείο ύψους 21δισ. δολαρίων από τον πατέρα της Ρο και πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου είχε συμβάλει στην ανάπτυξη του SK Group και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η συνεισφορά της στα κοινά περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού.

Ο Τσέι άσκησε στη συνέχεια έφεση κατά του συμβιβασμού.

Την Πέμπτη, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το κρυφό ταμείο «φαινόταν να προέρχεται από δωροδοκίες που έλαβε παράνομα» ο πρώην πρόεδρος και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να θεωρηθεί μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε σαφώς ότι ήταν λάθος να το αναγνωρίσει αυτό ως συνεισφορά στην κοινή περιουσία του ζευγαριού», δήλωσε ο δικηγόρος του Τσέι.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταβολή διατροφής ύψους 1,4εκατ. δολαρίων στην Ρο.

Οι μετοχές της SK υποχώρησαν κατά 5,4% μετά την απόφαση, καθώς θεωρήθηκε ότι θα παρατείνει τη νομική διαμάχη του Τσέι με την πρώην σύζυγό του.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, οι αναλυτές πιστεύουν ότι μια αναδιάρθρωση στον όμιλο SK είναι απίθανη, καθώς ο Τσέι δεν είναι άμεσα υποχρεωμένος να συγκεντρώσει κεφάλαια για τον διακανονισμό του διαζυγίου του.

Ελέγχει βασικές θυγατρικές του ομίλου, όπως η SK Telecom, η SK Square και η SK Innovation. Οι επιχειρήσεις της SK εκτείνονται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των φαρμακευτικών προϊόντων και των ημιαγωγών.