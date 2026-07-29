Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έρευνα της Common Sense Media αποκαλύπτει ότι πολλοί έφηβοι έρχονται σε επαφή με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες παρακάμπτουν εύκολα τους ψηφιακούς περιορισμούς.

Η διαδεδομένη χρήση τέτοιων εργαλείων προκαλεί στους νέους έντονο φόβο για τη δημιουργία ψεύτικου υλικού χωρίς τη συγκατάθεσή τους, οδηγώντας τους σε αλλαγή των διαδικτυακών τους συνηθειών.

Η έκθεση σε αυτό το περιεχόμενο επηρεάζει αρνητικά τις αντιλήψεις των εφήβων για το σώμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γονείς τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ζήτημα απαιτεί συλλογική δράση από την οικογένεια, το σχολείο και την πολιτεία, καθώς το βάρος της προστασίας δεν πρέπει να πέφτει αποκλειστικά στα θύματα.

Η έγκαιρη ενημέρωση και ο ανοιχτός διάλογος κρίνονται απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής πρόκλησης.

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Η έρευνα δείχνει ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να δημιουργούν ή να τροποποιούν σεξουαλικό περιεχόμενο γίνονται όλο και πιο εύκολα προσβάσιμες στους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι νέοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό χώρο με ελάχιστους ελέγχους και περιορισμούς. Παρότι υπάρχουν κανόνες για τις εφαρμογές που διατίθενται στα ηλεκτρονικά καταστήματα, πολλές καταφέρνουν να τους παρακάμπτουν, επειδή δεν παρουσιάζουν εξαρχής όλες τις δυνατότητές τους. Έτσι, οι έφηβοι μπορούν εύκολα να βρουν και να χρησιμοποιήσουν τέτοιες εφαρμογές.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Common Sense Media, σχεδόν το 75% των εφήβων έχει δει πορνογραφικό υλικό στο Διαδίκτυο και περισσότεροι από τους μισούς έρχονται σε επαφή με αυτό το είδος περιεχομένου ήδη από την ηλικία των 12 ετών. Από αυτούς, το 15% ανέφερε ότι το συνάντησε μέσα από εφαρμογές που δημιουργούν ή επεξεργάζονται φωτογραφίες και βίντεο με χρήση AI. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα διαδεδομένο και εύκολα προσβάσιμο.

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Η συνεχής έκθεση σε τέτοιες εικόνες επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχεδόν επτά στους δέκα ανησυχούν ότι μπορεί να πέσουν θύματα δημιουργίας ψεύτικου σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Εξαιτίας αυτού του φόβου πολλοί αλλάζουν τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο: προσέχουν περισσότερο τι δημοσιεύουν, κάνουν τους λογαριασμούς τους ιδιωτικούς ή ακόμη και διαγράφουν εντελώς τα προφίλ τους.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι είναι θετικό οι νέοι να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους. Ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία ότι αυτή η κατάσταση μεταφέρει το βάρος της προστασίας στα πιθανά θύματα αντί να αντιμετωπίζει τη συμπεριφορά όσων δημιουργούν ή διαδίδουν τέτοιο υλικό. Με άλλα λόγια, οι έφηβοι αισθάνονται ότι πρέπει να αλλάξουν οι ίδιοι τις συνήθειές τους εξαιτίας του φόβου για τις πράξεις άλλων ανθρώπων.

Παράλληλα, η συχνή έκθεση σε εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις αντιλήψεις των εφήβων για το σώμα, τη σεξουαλικότητα, τη συναίνεση και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σχεδόν το 70% πιστεύει ότι αυτό το περιεχόμενο επηρεάζει την εικόνα που έχει για το πώς «πρέπει» να μοιάζει το σώμα του. Η επίδραση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονων σωματικών και ψυχολογικών αλλαγών, κατά την οποία διαμορφώνονται η αυτοεκτίμηση και οι αντιλήψεις για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των εφήβων θα ήθελε να μιλήσει με κάποιον ενήλικα για το θέμα, αλλά δεν γνωρίζει πώς να ξεκινήσει τη συζήτηση. Πολλοί γονείς αισθάνονται επίσης αβεβαιότητα, επειδή πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που συχνά δεν γνωρίζουν καλά. Οι ειδικοί προτείνουν οι συζητήσεις να ξεκινούν από βασικές έννοιες, όπως η συναίνεση, η υγεία και η σεξουαλική ταυτότητα, πριν επικεντρωθούν στην ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, συνιστούν οι γονείς να έχουν συχνές και ανοιχτές συζητήσεις με τα παιδιά τους και να ζητούν από αυτά να τους εξηγούν πώς λειτουργούν οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν.

Τα ευρήματα δείχνουν ακόμη ότι οι μικρότεροι έφηβοι αισθάνονται πιο άνετα να μιλήσουν στους γονείς τους σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους. Γι’ αυτό οι ειδικοί θεωρούν σημαντικό οι σχετικές συζητήσεις να ξεκινούν από νωρίς, ώστε τα παιδιά να είναι καλύτερα προετοιμασμένα όταν έρθουν αντιμέτωπα με τέτοιες καταστάσεις.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην οικογένεια. Πολλά περιστατικά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον, όπου μαθητές έχουν δημιουργήσει ψεύτικες άσεμνες εικόνες συμμαθητών τους, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε ακόμη και σε νομικές συνέπειες. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι οι έφηβοι αισθάνονται σχεδόν εξίσου άνετα να μιλήσουν σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης όσο και σε έναν σχολικό σύμβουλο ή εκπαιδευτικό, κάτι που προκαλεί προβληματισμό.

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Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνεργασία όλων: οικογένειας, σχολείου, φίλων, ψηφιακών πλατφορμών και πολιτείας. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους οι έφηβοι, αλλά για μια ευρύτερη κοινωνική πρόκληση που απαιτεί ενημέρωση, πρόληψη και υπεύθυνη δράση από όλους.

Με πληροφορίες από: Cnn.com , Common Sense Media

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