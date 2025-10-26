Επιμέλεια: Κορναράκη Μαρία

Το σύγχρονο δίδυμο παππού-γιαγιάς με εγγόνι δεν είναι μόνο ζεστές ιστορίες πριν τον ύπνο και μαγείρεμα· έχει τις δικές του μοναδικές προκλήσεις. Ναι, απολαμβάνουμε τη διασκέδαση χωρίς την καθημερινή δυσκολία του να είσαι γονιός, αλλά η διαχείριση αυτών των σχέσεων απαιτεί δεξιότητα και λίγη υπομονή.

Είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε τη δεξιοτεχνία της «παππουδο-γιαγιαδίστικης» τέχνης; Ακολουθεί ο οδηγός μας για το τι δεν πρέπει να κάνουμε.



1. Δίνουμε συμβουλές χωρίς να μας ζητηθούν

Η σοφία και η εμπειρία μας είναι ανεκτίμητη, αλλά η επέμβαση σε γονεϊκά θέματα χωρίς πρόσκληση μπορεί να προκαλέσει τριβές. Οι γονείς μπορεί να αισθανθούν ότι υπονομεύονται όταν δίνουμε συμβουλές που δεν ζητήθηκαν. Το καλύτερο είναι να είμαστε ανοιχτοί ακροατές. Οι γονείς ίσως τελικά ζητήσουν τη γνώμη μας αν νιώσουν ότι σεβόμαστε τις επιλογές τους. Το κλειδί είναι να χτίζουμε εμπιστοσύνη, όχι να επιβάλλουμε τον τρόπο μας. Υποστηρίζουμε, δεν καθοδηγούμε – αυτός είναι ο χρυσός μας κανόνας.



2. Δείχνουμε προφανή προτίμηση σε συγκεκριμένο εγγόνι

Κάθε εγγόνι είναι πολύτιμο και η ίση μεταχείρισή τους είναι ουσιώδης. Ακόμα κι αν έχουμε φυσική σύνδεση με ένα από αυτά, το να το δείχνουμε μπορεί να προκαλέσει ζήλια και ένταση στην οικογένεια. Η προτίμηση μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ αδερφών και να δημιουργήσει καχυποψία μελλοντικά.

Η ισορροπία είναι το παν. Ας επαινέσουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού χωρίς συγκρίσεις.



3. Παραβιάζουμε τους κανόνες των γονιών

Είναι εύκολο να παίξουμε το ρόλο του διασκεδαστικού παππού ή γιαγιάς, αλλά η συνεχής παραβίαση των κανόνων των γονιών όπως το να παρατείνουμε την ώρα του ύπνου – μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση. Αν και μπορεί να κερδίσουμε προσωρινά πόντους με τα εγγόνια, καταστρέφει την εμπιστοσύνη με τους γονείς.

Η ενωμένη στάση γονιών και παππούδων παρέχει στα παιδιά σταθερότητα. Αν διαφωνούμε με κάποιον κανόνα, τον συζητάμε ιδιωτικά με τους γονείς αντί να τον παρακάμπτουμε κρυφά.



4. Υπερβολικά δώρα

Το να βομβαρδίζουμε τα εγγόνια με δώρα μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα, δημιουργώντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ένταση με τους γονείς, οι οποίοι μπορεί να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην γενναιοδωρία μας.

Επικεντρωνόμαστε σε στοχευμένα, ουσιαστικά δώρα αντί για πολλά. Οι εμπειρίες, όπως μια ειδική έξοδος, μπορεί να είναι πιο αξέχαστες από το τελευταίο παιχνίδι. Λιγότερο μπορεί να σημαίνει περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση.



5. Μένουμε πολύ ώρα στις επισκέψεις

Οι οικογενειακές επισκέψεις πρέπει να είναι ευχάριστες, όχι εξαντλητικές. Ακόμα κι αν όλοι μας αγαπούν, το να μένουμε υπερβολικά μπορεί να αναστατώσει τις ρουτίνες και να προκαλέσει ένταση.

Προσοχή στον χρόνο. Προσφέρουμε βοήθεια όταν χρειάζεται, αλλά σεβόμαστε τον χώρο και τον χρόνο τους, φεύγοντας όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Μια καλά μελετημένη αναχώρηση κρατά τις σχέσεις δυνατές και τις επισκέψεις αγαπητές.



6. Ασκούμε συχνά κριτική

Κανένας γονιός δεν απολαμβάνει απρόσκλητες κριτικές, ακόμη κι αν προέρχονται καλοπροαίρετα. Το να επισημαίνουμε υποτιθέμενες ελλείψεις μπορεί να φανεί σαν κακή κριτικήκαι να υπονομεύσει την αυτοπεποίθηση των γονιών.

Αντί για κριτική, επικεντρωνόμαστε στο να επαινούμε αυτά που κάνουν σωστά. Η ενθάρρυνση δημιουργεί θετική ατμόσφαιρα και ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς.

7. Ξεχνάμε να ζητήσουμε άδεια πριν δημοσιεύσουμε φωτογραφίες με τα εγγόνια μας στο διαδίκτυο

Το να ανεβάζουμε φωτογραφίες των χαριτωμένων εγγονιών μας μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά δεν νιώθουν άνετα όλοι οι γόνεις με την ανάρτηση εικόνων των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν ζητήσουμε την άδειά τους, μπορεί να διαταράξουμε την εμπιστοσύνη.

Ας ελέγχουμε πάντα με τους γονείς πριν κοινοποιήσουμε οτιδήποτε online. Ο σεβασμός στις προτιμήσεις τους για ιδιωτικότητα δείχνει ότι εκτιμούμε τις αποφάσεις τους και λειτουργούμε με υπευθυνότητα.



8. Παρεμβαίνουμε στην πειθαρχία που θέτουν οι γονείς

Η πειθαρχία μπορεί να είναι δύσκολη στιγμή για να παρακολουθήσουμε, αλλά το να παρεμβαίνουμε όταν ο γονιός προσπαθεί να διδάξει κάτι μπορεί να υπονομεύσει την εξουσία του.

Τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι οι κανόνες των γονιών ισχύουν πάντα, ακόμη και όταν είμαστε παρόντες.

Ας στηρίζουμε τους γονείς μένοντας ήρεμοι και σιωπηλοί σε στιγμές πειθαρχίας. Το να τους υποστηρίζουμε διακριτικά ενισχύει τον ρόλο τους και αποφεύγει τα διπλά μηνύματα προς τα παιδιά.



9. Κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των γενεών

Το να πούμε «εγώ δεν άφηνα ποτέ τη μητέρα σου να κάνει αυτό» μπορεί να φαίνεται αθώο σχόλιο, αλλά συχνά ακούγεται επικριτικό και απορριπτικό. Οι συγκρίσεις μεταξύ γενεών αγνοούν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς σήμερα.

Ας εστιάσουμε στο να εκτιμούμε τους τρόπους που η νέα γενιά τα καταφέρνει. Η θετικότητα καλλιεργεί σεβασμό και κρατά τις οικογενειακές σχέσεις υγιείς και ζεστές.



10. Υπερβολικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων

Το να γεμίζουμε κάθε λεπτό μιας επίσκεψης με δραστηριότητες μπορεί να εξαντλήσει όλους – κι εμάς τους ίδιους.

Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο ξεκούρασης, όπως και οι γονείς. Το να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε απλώς την παρέα ο ένας του άλλου είναι εξίσου σημαντικό με τις οργανωμένες δραστηριότητες.

Ας προγραμματίσουμε ένα συνδυασμό οργανωμένου και ελεύθερου χρόνου. Το να αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά κάνει την εμπειρία πιο ήρεμη και ευχάριστη. Δεν ξεχνάμε: Το πιο σημαντικό είναι ο ποιοτικός χρόνος μαζί.



11. Παραμελούμε τις δικές μας ανάγκες

Το να είμαστε παππούδες ή γιαγιάδες είναι ανταποδοτικό, αλλά μπορεί να είναι και σωματικά και ψυχολογικά απαιτητικό.

Αν αγνοούμε τη δική μας ευεξία, μπορεί να εξαντληθούμε και να μην μπορούμε να είμαστε παρόντες με ουσιαστικό τρόπο για την οικογένεια.

Ας φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ένας ξεκούραστος και χαρούμενος παππούς ή γιαγιά είναι θησαυρός για όλους. Τρώμε σωστά, περπατάμε, κοιμόμαστε καλά· δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες μας για να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.



12. Υπερβολές με τα γλυκά και τα σνακ

Τα εγγόνια μας είναι αξιαγάπητα, και είναι εύκολο να πιστεύουμε ότι τα κεράσματα είναι τρόπος να δείξουμε αγάπη. Όμως υπάρχει λεπτή γραμμή ανάμεσα σε μια περιστασιακή λιχουδιά και στο να μετατρέπουμε κάθε επίσκεψη σε πανηγύρι ζάχαρης. Πάρα πολλά γλυκά ή ανθυγιεινά σνακ μπορεί να δημιουργήσουν νευρικότητα στα παιδία να κάνουν τους γονείς εκνευρισμένους με τις συνέπειες.

Ας προτιμήσουμε πιο υγιεινές επιλογές ή εναλλακτικά δώρα χωρίς φαγητό, όπως μια μικρή εκδρομή ή δραστηριότητα. Έτσι μπορούμε να είμαστε οι “διασκεδαστικοί” παππούδες χωρίς να προκαλούμε… διατροφικό χάος.

Με πληροφορίες από yahoo.com