Μια 101χρονη bodybuilder που περνάει δύο ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο μοιράστηκε τα μυστικά της για μακροζωία.

Η Ινιάξι Λάσα με καταγωγή από το Beasain της Ισπανίας, επιβίωσε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καρκίνο του μαστού, δύο κατάγματα ισχίου, χειρουργική επέμβαση γλαυκώματος, εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς και νοσηλεία λόγω Covid-19.

Τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να σταματήσει την 101χρονη Ινιάξι Λάσα. Με πάνω από 130.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «Γιαγιά Bodybuilder» έχει γίνει έμπνευση για πολλούς.

«Ξεκίνησα να πηγαίνω στο γυμναστήριο στα 94 μου, αλλά ήμουν ήδη δραστήρια πριν από αυτό», λέει η Λάσα σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Daily Star. Όλα ξεκίνησαν όταν ο φροντιστής της τραυματίστηκε και άφησε την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου στην ηλικιωμένη γυναίκα. Λέει ότι δεν χάνει ποτέ ούτε μια μέρα άσκησης, συνήθως πηγαίνοντας με τον 63χρονο γιο της, Ινιάκι.

Με μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά και πουλερικά, δηλώνει ότι δεν τρώνε προιόντα από αλεύρι ή προϊόντα τα με ζάχαρη: «Τροφή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής; Ελαιόλαδο και λαχανικά. Η άσκηση είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά και η διατροφή είναι σημαντική».

Και τα social media; «Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν παιχνίδι. Περάσαμε καλά, χωρίς να περιμένουμε να νοιαστεί κανείς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμεύουν στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και δίνουν ορατότητα σε μια κοινότητα που υποφέρει τόσο πολύ στη ζωή», λέει ο γιος της