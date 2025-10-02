Κάποια σνακ όμως είναι καλύτερες επιλογές από άλλα. Σίγουρα, ένας τεράστιος κουβάς ποπ κορν λουσμένος με παραπανίσιο βούτυρο είναι απολαυστικός, αλλά νιώθουμε ποτέ πραγματικά καλά μετά την κατανάλωσή του; Όχι και τόσο. Την επόμενη φορά που θα δούμε μια ταινία στο σπίτι, ας δοκιμάσουμε να διαλέξουμε ένα από αυτά τα 13 υγιεινά σνακ. (Μπορούμε να τα «κρύψουμε» και στο σινεμά – δεν θα το πούμε σε κανέναν).

Σπιτικό ποπ κορν

Ας πάμε στην κλασική επιλογή: Αγοράζουμε σπόρους ποπ κορν αντί για την έκδοση των μικροκυμάτων, λέει η Ελίζαμπεθ Χάγκινς, διαιτολόγος στο Hilton Head Health Wellness Resort & Spa. Αν έχουμε μηχανή ποπ κορν με αέρα , αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. «Τρία φλιτζάνια ισοδυναμούν με μια μερίδα ολικής άλεσης και προσφέρουν φυτικές ίνες που μας κρατούν χορτάτους, ενώ προσφέρουν και μια τραγανή και ευχάριστη γεύση», συμπληρώνει η Μία Σιν, πιστοποιημένη διαιτολόγος. Διαφορετικά, μπορούμε να το φτιάξουμε σε κατσαρόλα. Αντί για βούτυρο, η Χάγκινς προτείνει να ψεκάσουμε το ποπ κορν με λάδι από αβοκάντο και να προσθέσουμε διατροφική μαγιά ή το αγαπημένο μας μίγμα μπαχαρικών.

2. Λαχανικά με χούμους

Αν δυσκολευόμαστε να φτάσουμε την απαραίτητη ποσότητα λαχανικών που χρειαζόμαστε καθημερινά για το καλό του οργανισμού μας, μπορούμε ευκολα να πετύχουμε τον ημερήσιο στόχο μας μετατρέποντας τα λαχανικά μας σε σνακ για την ώρα της ταινίας. Είναι μια εύκολη λύση, λέει η Άβερι Ζένκερ, πιστοποιμένη διαιτολόγος. Μπορούμε είτε να αγοράσουμε έτοιμο δίσκο με ψιλοκομμένα λαχανικά, είτε να φτιάξουμε μόνοι το πιάτο μας, με καρότα, αγγούρια, ντοματίνια, σέλερι, μπρόκολο και κουνουπίδι. «Τα λαχανικά είναι πηγή φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών», εξηγεί. «Το χούμους είναι μια θρεπτική σάλτσα που προσθέτει φυτικές ίνες, υγιή λίπη και πρωτεΐνη, βοηθώντας μας να νιώσουμε χορτάτοι. Αυτό το σνακ είναι καλό για τον εγκέφαλο, το έντερο και το σάκχαρο του αίματος, και μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο ενεργητικοί μετά την ταινία αντί να αισθανόμαστε κουρασμένοι».

3. Ψητά ρεβίθια

Για ένα τραγανό σνακ που μας κρατάει γεμάτους, η Σιν προτείνει τα ψητά ρεβίθια. «Προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, καθιστώντας τα μια θρεπτική εναλλακτική για τα πατατάκια», λέει. Επιπλέον, μπορούμε να τα πασπαλίσουμε με διαφορετικά μπαχαρικά και να προσαρμόσουμε το σνακ στο γούστο μας.

4. Πιατέλα αλλαντικών και λιχουδιών

Μπορούμε να φτιάξουμε την δική μας πιατέλα με αλλαντικά και λιχουδιές, με έναν συνδυασμό διαφορετικών υλικών όπως σταφύλια, ξηροί καρποί, ντοματίνια, χούμους, τουρσιά, αποξηραμένα φρούτα, κράκερ ολικής άλεσης και μαύρη σοκολάτα, λέει η Ζένκερ. «Μπορούμε να τον προσαρμόσουμε στους στόχους μας, π.χ. με πολλές φυτικές ίνες, πολύ πρωτεΐνη ή λίγη ζάχαρη», εξηγεί. «Αυτό το σνακ μας προσφέρει μια ποικιλία από γευστικές και θρεπτικές υφές για να απολαύσουμε».

5. Σπιτικές τηγανητές πατάτες

Έχουμε όρεξη για κάτι τραγανό και γευστικό; Ας δοκιμάσουμε να φτιάξουμε σπιτικές πατάτες τηγανητές με φέτες πατάτας, κρατώντας τη φλούδα για περισσότερες φυτικές ίνες, προτείνει η Ζένκερ. Μπορούμε να τις ανακατέψουμε με μικρή ποσότητα λαδιού – ή και χωρίς λάδι – και να προσθέσουμε μπαχαρικά όπως αλάτι, σκόρδο, μαύρο πιπέρι και καπνιστή πάπρικα. «Οι πατάτες αυτές, με ελάχιστα επεξεργασμένα υλικά, μας χορταίνουν περισσότερο από τα πατατάκια ή τις πατάτες τηγανητές του εστιατορίου», λέει. «Επίσης, έχουν περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες και λιγότερο λίπος».

6. Τσιπς λαχανικών στην φριτέζα αέρος

Ας χρησιμοποιήσουμε την φριτέζα αέρος μας για να φτιάξουμε τραγανά και νόστιμα τσιπς λαχανικών, προτείνει η Χάγκινς. Τα τσιπς από λάχανο είναι ιδιαίτερα νόστιμα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν όλα τα λαχανικά. Προσθέτουμε τα αγαπημένα μας μπαχαρικά. «Αυτά τα σνακ περιέχουν φυσικά φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, βιταμίνες, μέταλλα και φυτοθρεπτικά συστατικά, ενώ μειώνουν τα υπερ-επεξεργασμένα συστατικά όπως η ζάχαρη και τα υδρογονωμένα λιπαρά», εξηγεί.

7. Φρουτάκια σε φέτες

Τα φρούτα είναι ένα θρεπτικό σνακ που μας προσφέρει βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και φυσική ζάχαρη, λέει η Ζένκερ. Αποτελούν επίσης μια πιο υγιεινή εναλλακτική από γλυκά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως οι καραμέλες. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα μόνο είδος φρούτου ή να φτιάξουμε ένα μείγμα. Κάποια καλά παραδείγματα είναι καρπούζι, πεπόνι, μήλα, πορτοκάλια, σταφύλια, φράουλες, βατόμουρα και αχλάδια. «Συνδυάστε τα με ξηρούς καρπούς, σπόρους ή φυστικοβούτυρο για ένα ακόμα πιο χορταστικό σνακ», προτείνει.

8. Ψητά φασολάκια ενταμάμε

Τα ψητά ενταμάμε είναι ένα τραγανό και πρακτικό σνακ, πλούσιο σε φυτικές ίνες, λέει η Ζένκερ. Εχουν επίσης υψλή ποσότητα πρωτεΐνης, που μας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα. «Μισό φλιτζάνι ψητά ενταμάμε περιέχει περίπου 9 γραμμάρια φυτικών ινών και 22 γραμμάρια πρωτεΐνης», εξηγεί. Είναι ελάχιστα επεξεργασμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χαμηλά σε κορεσμένα λιπαρά. «Ο συνδυασμός πρωτεΐνης και φυτικών ινών τα καθιστά ένα χορταστικό σνακ που βοηθά στη ρύθμιση της όρεξης και στην αντιμετώπιση της πείνας, προλαμβάνοντας την ασυναίσθητη κατανάλωση και την υπερφαγία που μερικές φορές συνοδεύει τις ταινίες», σημειώνει.

9. Σπιτικό μιξ διαφόρων σνακ

Γιατί να περιοριστούμε σε ένα μόνο σνακ όταν μπορούμε να έχουμε πολλά; «Μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας υψηλής πρωτεΐνης και φυτικών ινών, τραγανό μιξ σνακ με υλικά όπως ψητά ενταμάμε, ποπ κορν, αμύγδαλα και δημητριακά με χαμηλή προσθήκη ζάχαρης», εξηγεί η Ζένκερ. «Οι φυτικές ίνες και η πρωτεΐνη μας βοηθούν να νιώθουμε περισσότερο χορτάτοι, ώστε να τρώμε σύμφωνα με τα σήματα πείνας και κορεσμού του σώματός μας».

10. Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα με τουλάχιστον 70–80% κακάο είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και έχει λιγότερη ζάχαρη από τη γάλακτος, λέει η Ζένκερ. Αποτελεί επίσης πηγή μαγνησίου, σιδήρου και φυτικών ινών. «Η απόλαυση ενός πλούσιου και λαχταριστού γλυκού όπως η μαύρη σοκολάτα μπορεί να μας βοηθήσει να επιβραδύνουμε και να απολαύσουμε τη στιγμή αντί να τσιμπολογάμε ασυναίσθητα», σημειώνει.

11. Βατόμουρα και φράουλες με επικάλυψη παγωμένου γιαουρτιού

Ένα φλιτζάνι φρέσκες φράουλες περιέχει 8 γραμμάρια φυτικών ινών, λέει ακόμα η Ζένκερ. «Αποτελούν θρεπτική και ολοκληρωμένη τροφή, που προσφέρει βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά», εξηγεί. Μπορούμε να καλύψουμε τις φράουλες ή τα βατόμουρα με γιαούρτι και να τα καταψύξουμε μέχρι να γίνουν στερεά. «Έτσι δημιουργούμε ένα γλυκό και χορταστικό σνακ, με υψηλή ποσότητα φυτικών ινών και χαμηλή ποσότητα σε ζάχαρη».

12. Τσιπς μήλου

Τα τσιπς μήλου είναι τραγανά όπως τα πατατάκια ή τα κράκερ, αλλά λιγότερο επεξεργασμένα. «Είναι σχεδόν χωρίς λιπαρά, που συνήθως είναι σε υψηλές ποσότητες στα περισσότερα πατατάκια», εξηγεί η Ζένκερ. «Αποτελούν επίσης πηγή φυτικών ινών, φυσικής ζάχαρης, αντιοξειδωτικών και μικροθρεπτικών συστατικών όπως το κάλιο.» Για να προσθέσουμε πρωτεΐνη, μπορούμε να τα βουτήξουμε σε φυστικοβούτυρο.

13. Κατεψυγμένα σταφύλια

Μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι τα κατεψυγμένα σταφύλια έχουν γεύση καραμέλας. Η Ζένκερ προτείνει να πλύνουμε και να καταψύξουμε σταφύλια, απολαμβάνοντάς τα ως θρεπτική γλυκιά λιχουδιά. «Δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: Real Simple-Elizabeth Yuko