Ο Ντουέιν Τζόνσον στο «The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή», ο Λικ Μπεσόν σε έναν ακόμη »Dracula» και το animation «Ne Zha 2» που έγραψε ιστορία. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Πάμε σινεμά.

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

Η ζωή του δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC Μαρκ Κερ, σε μία αφήγηση, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τους αγώνες, την αδρεναλίνη του ρινγκ, τα βραβεία και τα μετάλλια, αλλά και τον εθισμό του στα παυσίπονα, όπως και την ταραχώδη σχέση με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο του, Ντον Στέιπλς -στον ρόλο η Έμιλι Μπλαντ-, η οποία αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ. Τον αθλητή υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον, σε μία εντυπωσιακή στροφή της καριέρας του και «μια ερμηνεία με τεράστιο πάθος, ένταση και βάθος, που φαίνεται σίγουρο ότι θα του χαρίσει διακρίσεις», όπως έγραψε ο The Independent. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας όπου έτυχε θερμής υποδοχής και απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Μπέντι Σαφντί, στο σόλο σκηνοθετικό ντεμπούτο του (χωρίς τον μεγαλύτερο αδελφό του με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε indie ταινίες όπως το «Good Time» και το «Uncut Gems»).

Dracula

Τον 15ο αιώνα, ο πρίγκιπας Βλαντιμίρ αρνείται τον Θεό μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του. Κληρονομεί μια αιώνια κατάρα: γίνεται o Δράκουλας. Καταδικασμένος να περιπλανιέται στους αιώνες, αψηφά το πεπρωμένο και τον ίδιο τον θάνατο, καθοδηγούμενος από μια μοναδική ελπίδα: να ξαναενωθεί με την χαμένη του αγάπη. Με τους Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Κριστόφ Βαλτς, Ζόι Μπλε, Ματίλντα Ντε Αντζέλις. Λίγους μήνες μετά το ενδιαφέρον «Nosferatu» (2024) του Ρόμπερτ Έγκερς, ο Λικ Μπεσόν -παρουσιάζει μετά την παταγώδη αποτυχία του «Dogman» (2023)- τη δική του εκδοχή στο γοτθικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ.

Ne Zha 2

Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό -και θα χρειαστεί να αντισταθεί για να προστατεύσει ό,τι αγαπά. Το animation από την Κίνα που βασίζεται εν μέρει στην κινεζική μυθολογία, έσπασε τα ταμεία (2,2 δισεκατομμύρια δολάρια) και ξεπέρασε σε εισπράξεις Disney και Pixar. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό

Η Πέππα το Γουρουνάκι μεγαλώνει και μαζί της, η οικογένειά της. Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο. Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Avatar: The Way of Water (2022)

Η sci-fi περιπέτεια του Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στους κινηματογράφους. Δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η οικογένεια Σάλι, ο Τζέικ, η Νεϊτίρι και τα παιδιά τους στον πλανήτη Πανδώρα, βρίσκονται αντιμέτωποι με μία απειλή από το παρελθόν. Ζόι Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Στίβεν Λανγκ.

Μέρες Οργής (1943)

Στη σκιά της Ιερής Εξέτασης, μια γυναίκα διεκδικεί το δικαίωμα στην επιθυμία. Στη Δανία του 17ου αιώνα, η νεαρή Άννα, δεύτερη σύζυγος του ηλικιωμένου πάστορα Αμπσαλόν, ερωτεύεται τον γιο του, Μάρτιν, την ώρα που μια δίκη μαγείας φουντώνει στην κοινότητα. Η σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και τη θρησκευτική-κοινωνική καταστολή οδηγεί σε μια τραγική αλυσίδα γεγονότων.

Γυρισμένο την περίοδο της ναζιστικής κατοχής στη Δανία, το φιλμ μεταπλάθει το νορβηγικό θεατρικό «Anne Pedersdotter» σε αυστηρό, λιτό κινηματογραφικό δράμα, όπου η πειθαρχία του κάδρου και το φως-σκοτάδι λειτουργούν ως ηθικό πεδίο μάχης. Ο Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ τοποθετεί το πάθος απέναντι στην εξουσία χωρίς ρητορικές, με ρυθμό βραδύ αλλά απολύτως μελετημένο.

