«Όλες οι αναμνήσεις μου είναι ταινίες», λέει σε κάποιο σημείο ο Jay Kelly, ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην νέα ταινία του Νόα Μπάουμπαχ που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Το «Jay Kelly», το πρώτο πλήρες τρέιλερ του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα, αφηγείται την ιστορία ενός σταρ του σινεμά στην ώριμη ηλικία, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο απολογισμών. Εκτός από εξαιρετικά δημοφιλής ηθοποιός, πώς τα πήγε στη ζωή του; Ήταν καλός πατέρας και φίλος;

Το τρέιλερ αρχίζει με τον Jay μόνο του: «Δεν θέλω να είμαι πια εδώ… Θέλω να φύγω από το πάρτι».

Όταν η κόρη του του αποκαλύπτει ότι πηγαίνει στο Παρίσι, αποφασίζει να την ακολουθήσει στη Γαλλία, με τον πολύπαθο μάνατζερ του Ρον, ο οποίος έχει θυσιάσει τα πάντα για τον πιο σημαντικό πελάτη του –όπως δήλωσε ο Άνταμ Σάντλερ ο ρόλος του είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που θυσίασαν τον χρόνο και την ενέργειά τους για να βοηθήσουν την καριέρα του– και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Λιζ, (στον ρόλο η Λόρα Ντερν) να πηγαίνουν μαζί του.

«Τελευταία νιώθω ότι η ζωή μου δεν είναι πραγματικά αληθινή», εκμυστηρεύεται ο Τζέι στον Ρον. «Ξαφνικά, θυμάμαι πράγματα. Τι είναι αυτό;». «Αναμνήσεις;», τον ρωτάει ο μάνατζερ του. «Είναι σαν ταινία που παίζω τον εαυτό μου», απαντά συλλογισμένος.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και της Έμιλι Μόρτιμερ, η οποία συμμετέχει και στο καστ. Ο Μπάουμπαχ έχει αποκαλύψει ότι έγραψε το σενάριο έχοντας στο μυαλό του τον Κλούνεϊ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο και στις 5 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter