Μετά το πολυσυζητημένο «Marriage Story» (2019) και το «White Noise» (2022), ο Νόα Μπάουμπαχ επέστρεψε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας, με την ταινία «Jay Kelly». Η δραμεντί με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ, έλαβε ένα θερμό standing ovation διάρκειας 8,5 λεπτών, στο τέλος της προβολής που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Sala Grande, σύμφωνα με το Variety. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «κρίνοντας από το χειροκρότημα στη Βενετία, η ταινία θα μπορούσε να είναι μια σημαντική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ». Η προβολή τελείωσε σχεδόν στη 1 π.μ., ενώ το κοινό ξεχύθηκε στον δρόμο εν μέσω σφοδρής καταιγίδας.

Νωρίτερα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος απουσίασε από τη συνέντευξη Τύπου λόγω μιας σοβαρής ιγμορίτιδας που τον ταλαιπωρεί από την ημέρα της άφιξης του στη Βενετία, κατάφερε να παρευρεθεί στο κόκκινο χαλί μαζί με την σύζυγό του, όπως και με τον συμπρωταγωνιστή του, Άνταμ Σάντλερ ο οποίος έκανε μια σπάνια εμφάνιση με σμόκιν στην πρώτη του πρεμιέρα στο ιστορικό φεστιβάλ.

Ο Κλούνεϊ φαινόταν σε πολύ καλή διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο κόκκινο χαλί και μάλιστα αφιέρωσε περί τα 20 λεπτά υπογράφοντας αυτόγραφα στους θαυμαστές του. Σε κάποιες στιγμές, ωστόσο, τον είδαν να κρατάει το λαιμό του και να σταματάει για να εξηγήσει στο κόσμο: «Δεν μπορώ να μιλήσω!». Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Λόρα Ντερν, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Ράιλι Κίου και Ιβ Χιούσον.

Το «Jay Kelly» αφηγείται την ιστορία ενός σταρ του σινεμά που μαζί με τον μάνατζέρ του, ο οποίος έχει θυσιάσει τα πάντα για τον πιο σημαντικό πελάτη του, ταξιδεύει στην Ιταλία για να βραβευθεί για το σύνολο της καριέρας του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το σενάριο της τέταρτης ταινίας του Μπάουμπαχ για το Netflix, φέρει την υπογραφή του ιδίου και της Έμιλι Μόρτιμερ, η οποία συμμετέχει και στο καστ. Ο σκηνοθέτης εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου, το κίνητρο πίσω από την ιστορία, αποκαλύπτοντας ότι έγραψε το σενάριο έχοντας στο μυαλό του τον Κλούνεϊ.

Όπως ανέφερε, «ανακαλύψαμε γρήγορα ότι αν κάνεις μια ταινία για έναν ηθοποιό, ουσιαστικά κάνεις μια ταινία για την ταυτότητα, την ερμηνεία και την εσωτερική αναζήτηση. Οι ηθοποιοί προσπαθούν συνεχώς να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν ρόλο, να εντοπίσουν το σημείο που ταιριάζουν με τον χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάνουμε όλοι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν το άτομο που παρουσιάζουμε στους άλλους είναι πραγματικά αυτό που είμαστε ή αν κρύβουμε κάποιον άλλον εαυτό». Και πρόσθεσε: «δεν είμαι από τους ανθρώπους που συγκινούνται εύκολα στα γυρίσματα αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά συγκινήθηκα».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 5 Δεκεμβρίου.