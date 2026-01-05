Ο Άνταμ Σάντλερ κατάφερε να μετατρέψει την τιμητική βράβευση του σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της τελετής απονομής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Παραλαμβάνοντας το Chairman’s Award για την ερμηνεία του στο «Jay Kelly» του Netflix, από την συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία, Λόρα Ντερν, η οποία εξήρε την πορεία και το ήθος του, σύμφωνα με το Variety, ο δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε στον ευχαριστήριο μονόλογο ένα υποθετικό σενάριο: ποια θα ήταν η μοίρα του αν η καριέρα του είχε αποτύχει μετά το κολέγιο.

«Όταν αποφοίτησα από το κολέγιο και πήρα το πτυχίο μου στις Καλές Τέχνες, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν πολύ περήφανος για μένα, μου είπε, ότι θα έπρεπε να το προσπαθήσω για έναν χρόνο», θυμήθηκε ο Σάντλερ. «Είπε: “Δες αν μπορείς να καταφέρεις κάτι. Αν δεν πάει καλά μετά από έναν χρόνο, θα έρθεις να δουλέψεις για μένα”. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος ηλεκτρολόγος. Εγώ δεν ήξερα και πολλά ούτε από ηλεκτρολογικά ούτε από εργολαβίες», ανέφερε χαριτολογώντας.

Ο Άνταμ Σάντλερ με τη σύζυγο του Τζάκι, το «κορίτσι μου για πάντα», όπως είπε, στο γκαλά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς

Η αφήγηση συνεχίστηκε με τον Σάντλερ να περιγράφει μια σουρεαλιστική καθημερινότητα όπου θα συνέδεε ηλεκτρολογικούς πίνακες αντί να βρίσκεται σε κινηματογραφικά πλατό, ενώ θα ήταν ακόμα παντρεμένος με τη σύζυγό του, αλλά θα ζούσαν σε ένα πολύ μικρότερο σπίτι με «περίπου 10 μπάνια λιγότερα και κάμποσα μικρότερα σε αριθμό γλυπτά του εαυτού μου».

Πρόσθεσε ότι «μάλλον θα ήξερα πώς να φορτίζω μόνος μου το τηλέφωνό μου» και ότι ο κόσμος θα συνέχιζε να τον σταματάει στον δρόμο. «Όχι λόγω της δόξας, αλλά επειδή δεν θα είχαν ξαναδεί ποτέ άνθρωπο με τόσο προχωρημένη σκολίωση», εξήγησε ενώ συμπεριέλαβε στο σενάριό του και τον επί χρόνια φίλο του, Ρομπ Σνάιντερ λέγοντας πως «θα τον είχε βοηθό σε κάθε ηλεκτρολογικό μερεμέτι που θα αναλάμβανε».

O Σάντλερ εξέφρασε επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη του, αποδίδοντας τα εύσημα στην απρόσμενη επιτυχία που ακολούθησε εκείνο το κρίσιμο πρώτο έτος μετά το κολέγιο. «Είμαι ηθοποιός εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι μου δώσατε την ευκαιρία να ακολουθήσω αυτή την πορεία, νιώθω πραγματικά τυχερός», επισήμανε.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Νόα Μπόμπακ, ο Σάντλερ υπογράμμισε: «Δεν ήθελα να τον απογοητεύσω. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν από τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου και εμένα. Γι’ αυτό και δίνω πάντα, τον καλύτερό μου εαυτό».

Η ομιλία έκλεισε σε έναν έντονα συγκινητικό τόνο, με τον ηθοποιό να ευχαριστεί τη σύζυγό του -«το κορίτσι μου για πάντα»- και να υπόσχεται στο κοινό ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.