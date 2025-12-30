Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε στην εκπομπή «Around the Table» του Entertainment Weekly, και μιλώντας για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, «Jay Kelly», αποκάλυψε την έκπληξη που ξάφνιασε τόσο τον ίδιο, όσο και τον συμπρωταγωνιστή του, Άνταμ Σάντλερ.

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Deadline, σε μια σκηνή προς το τέλος της αφήγησης, ο ομώνυμος κινηματογραφικός σταρ της ταινίας λαμβάνει ένα βραβείο συνολικής προσφοράς σε μια κατάμεστη αίθουσα, αφού προηγουμένως παρακολουθεί μαζί με το κοινό ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη.

Κανένας όμως από τους δύο ηθοποιούς δεν γνώριζε ότι θα παρακολουθούσαν αποσπάσματα από την πραγματική φιλμογραφία του ίδιου του Κλούνεϊ, όπως είχε επιλέξει να κάνει ο σκηνοθέτης, Νόα Μπάουμπαχ.

«Ω, ναι, ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Αιφνιδιάστηκα», είπε ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στην εκπομπή. Από την άλλη, ο Σάντλερ, -η ερμηνεία του οποίου πραγματικά εθχάριστη έκπληξη-, πρόσθεσε: «Και οι δύο αιφνιδιαστήκαμε. Νιώσαμε πράγματα που δεν περιμέναμε να νιώσουμε».

Ο Κλούνεϊ συνέχισε λέγοντας: «Κρατηθήκαμε χέρι χέρι. Όχι, δεν ήξερα ότι θα χρησιμοποιούσε αποσπάσματα από την πραγματική μου καριέρα, γεγονός που ήταν μεγάλη έκπληξη. Αλλά έτσι μπορείς να δεις και πολλά άσχημα κουρέματα μέσα στα χρόνια», πρόσθεσε γελώντας.

Η ταινία, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο Netflix, ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Κλούνεϊ) σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, όταν στην ωριμότητα του έρχεται αντιμέτωπος τόσο με το παρελθόν όσο και με το παρόν του, έχοντας στο πλευρό του τον πιστό του μάνατζερ και εν τέλει, φίλο, Ρον (Σάντλερ).

Το «Jay Kelly» στρέφει τον φακό στο παρασκήνιο της ζωής ενός χολιγουντανιού σταρ και όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα, καταγράφοντας ωε επί το πλείστον με ρεαλισμό, αρκετή συγκίνηση και χιούμορ, τις τύψεις και τους εσωτερικούς προβληματισμούς παράλληλα με τα επιτεύγματα της ζωής ενός διάσημου ηθοποιού.

Με πληροφορίες από Deadline, Entertainment Weekly