Ο Άνταμ Σάντλερ έλαβε το Career Achievement Award στα AARP Movies for Grownups Awards, η τελετή απονομής των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το World of Reel, ξεκινώντας την ευχαριστήρια ομιλία του, αναφέθηκε στο γεγονός ότι μεγαλώνει, ενώ πολλοί του είπαν πως η απονομή του συγκεκριμένου βραβείου σημαίνει αυτό ακριβώς: ότι είναι πολύ μεγάλος πια για να κάνει ταινίες.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, εκείνος εξέθεσε δέκα λόγους σύμφωνα με τους οποίους έλαβε το βραβείο, αλλά και γιατί θα συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο. «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου μένει, 60, 70 χρόνια; Το πολύ 80, ίσως 90 αν αρχίσω να γυμνάζομαι και να παίρνω κρεατίνη. Υπόσχομαι σε όλους εδώ απόψε ότι θα κάνω τουλάχιστον πενήντα ακόμα ταινίες πριν πεθάνω και τουλάχιστον εικοσιπέντε από αυτές θα είναι καλές», είπε ο 59χρονος ηθοποιός.

Από την άλλη, όπως εύστοχα αναφέρει το δημοσίευμα, «το βασικό πρόβλημα που έχουν πολλοί με τον Σάντλερ είναι ότι η προσοδοφόρα συμφωνία του με το Netflix, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εξακολουθεί να ισχύει και οι dumb comedies πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Τα ατελείωτα χαμηλά της καριέρας του που προέκυψαν από τη συμφωνία του με το Netflix περιλαμβάνουν ταινίες όπως «The Ridiculous Six», «Murder Mystery», «The Week Of», «Sandy Wexler», «Hubie Halloween», «The Do-Over» και -που πρόκειται να γυριστεί- «Grown Ups 3».

Ο Σάντλερ το γνωρίζει πολύ καλά».

Ο Αμερικανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «Jay Kelly» στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ, σε ένα ρόλο έκπληξη για τα δεδομένα του, ενώ αυτή την περίοδο κάνει γυρίσματα για την ταινία «Roommates», σε παραγωγή Netflix.

Με πληροφορίες από World of Reel, Azernews