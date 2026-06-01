Μία ελληνική παραλία, άγνωστη ίσως ακόμη και σε πολλούς Έλληνες, κατέκτησε μία σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς το Conde Nast Traveller την κατέταξε στη δεύτερη θέση της λίστας με τις «50 Καλύτερες Παραλίες στον Κόσμο». Ο λόγος για τη Φτέρη στην Κεφαλονιά, κοντά στο Αργοστόλι, η οποία βρέθηκε πίσω μόνο από την Entalula στις Φιλιππίνες.

Το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πρόσβαση στον ήρεμο αυτόν κόλπο γίνεται κυρίως μέσω ενός απότομου μονοπατιού μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Η παραλία περιβάλλεται από γκρεμούς με αρχαία ιζηματογενή πετρώματα, των οποίων οι εμφανείς στρώσεις αποκαλύπτουν τη μακραίωνη και σύνθετη γεωλογική ιστορία του νησιού. Παρότι η πεζοπορία μέχρι εκεί είναι απαιτητική, η εμπειρία αποζημιώνει τους επισκέπτες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πρόσβασης με σκάφος, καθώς κατά την περίοδο αιχμής πραγματοποιούνται συχνά δρομολόγια θαλάσσιου ταξί».

Στη συνέχεια σημειώνει: «Η Φτέρη συνδυάζει λευκά βότσαλα και άμμο και εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς, κοντά στο ορεινό χωριό Ζόλα. Προσφέρει τη δυνατότητα για μπάνιο μακριά από την πολυκοσμία, μέσα στα ζεστά και πεντακάθαρα νερά του Ιονίου».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, όπως συμβαίνει με έναν απομονωμένο και παρθένο κόλπο, οι διαθέσιμες παροχές είναι περιορισμένες. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες καλούνται να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα, όπως νερό, αντιηλιακό και φαγητό, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους.

Με πληροφορίες από Conde Nast Traveller