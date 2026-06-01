Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η πρόσφατη συμφωνία γύρω από τη Νιτσιάκος, την ελληνική πτηνοτροφική μονάδα, είναι απλώς μία αφορμή. Το πραγματικό θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο: πώς η Ελλάδα θα γίνει χώρα που προσελκύει ξένες επενδύσεις στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στα τρόφιμα, στα ναυπηγεία, στα logistics και σε κάθε τομέα που δημιουργεί πραγματική οικονομία.

Για χρόνια η χώρα έμαθε να συζητά για επενδύσεις σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τα ακίνητα, τον τουρισμό και τη Golden Visa. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Δεν αρκούν όμως. Μια οικονομία δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην κατανάλωση, στην εποχικότητα και στην υπεραξία της γης. Αλλά και στον τουρισμό. Χρειάζεται εργοστάσια, εξαγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις που μεγαλώνουν, προϊόντα που φεύγουν στο εξωτερικό με ελληνική ταυτότητα.

Advertisement

Advertisement

Εδώ βρίσκεται και η ευθύνη της πολιτείας. Η εκάστοτε κυβέρνηση και πολύ περισσότερο η σημερινή, που θέλει να παρουσιάζει την Ελλάδα ως χώρα υψηλής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, οφείλει να διαμορφώσει ένα καθαρό, σταθερό και ελκυστικό πλαίσιο για ξένους επενδυτές.

Ναι, αυτό σημαίνει φορολογικά κίνητρα. Σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία. Σημαίνει σταθερούς κανόνες. Και δεν πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζεται με καχυποψία η ιδέα ότι ένας ξένος επενδυτής μπορεί να έχει ειδικά κίνητρα για να φέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι τι αφήνει πίσω του: θέσεις εργασίας, εισφορές, εξαγωγές, τεχνογνωσία, μεγαλύτερη παραγωγική βάση.

Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυστηρούς όρους. Η προστασία των εργαζομένων πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι ξένες επενδύσεις δεν πρέπει να σημαίνουν φθηνή εργασία ή χαλαρούς κανόνες. Πρέπει να σημαίνουν ανάπτυξη με σεβασμό στους ελληνικούς νόμους, στα εργασιακά δικαιώματα και στις τοπικές κοινωνίες.

Η Ελλάδα έχει προϊόντα που αναγνωρίζονται διεθνώς. Το ελληνικό όνομα ταξιδεύει μέσα από το εμπόριο περισσότερο απ’ όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να κάποιοι στενόμυαλοι (αντικαπιταλιστές όπως αυτοπροσδιορίζονται) να απορρίπτουν τους ξένους επενδυτές. Είναι εμείς, οι σκεπτόμενοι, να θέλουμε και να ςπιδοώκουμε να τους προσελκύσουμε σωστά. Με σχέδιο, με κανόνες και με εθνικό όφελος.