Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για μεγάλες διεθνείς παραγωγές του Χόλιγουντ, χάρη στα μοναδικά τοπία, το έντονο φυσικό φως και την κινηματογραφική της αισθητική. Φέτος, αρκετές σημαντικές παραγωγές επέλεξαν τη χώρα για γυρίσματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές είναι η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», η οποία πραγματοποίησε γυρίσματα σε επιλεγμένες περιοχές της Πελοποννήσου, αξιοποιώντας το ελληνικό τοπίο για σκηνές υψηλής κινηματογραφικής έντασης και αισθητικής.

Σημαντικό ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» σε Ύσρα, Αθήνα και Νέα Μάκρη. Η παρουσία του ηθοποιού στην Ελλάδα είχε προκαλέσει μεγάλο σάλο με πλήθος κόσμου να τον ακολουθεί σε κάθε ευκαιρία, γεγονός που προσέλκυσε και τα βλέμματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, το καστ της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Emily in Paris», βρέθηκε στη Μύκονο για τα γυρίσματα της έκτης και τελικής σεζόν της σειράς. Συγκεκριμένα, η παραγωγή βρέθηκε εκεί για λίγες εβδομάδες, ενώ ηθοποιοί και συνεργείο αποχαιρέτησαν πριν από λίγες μέρες το νησί με ένα μεγάλο πάρτι.

Η πολυσυζητημένη παρουσία των Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι στην Ελλάδα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάμιεν Σαζέλ, βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, την Κέρκυρα και την Πελοπόννησο για τα γυρίσματα νέας κινηματογραφικής παραγωγής.

More photos from Damien Chazelle's forthcoming thriller, starring Cillian Murphy and Daniel Craig, which is currently filming in Greece.



The film is described as a prison drama set in the 1940s, featuring a psychological struggle between a warden (Craig) and a stubborn inmate… pic.twitter.com/tmZZ7vHm7h — Art Hits Hard (@nightwriter22) April 18, 2026

Μέχρι στιγμής, ο τίτλος της ταινίας δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρότζεκτ με απαιτητικές σκηνές δράσης. Τα γυρίσματα αναμένεται να έχουν διάρκεια περίπου 10 εβδομάδων.