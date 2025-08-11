Μετά από έξι μήνες, τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, έφτασαν στο τέλος τους. Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ μέσω ενός Instagram story, σύμφωνα με δημοσίευμα του Maxblizz.

Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του Ομηρικού έπους, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Δυτικής Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος ‘Αντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» του Νόλαν είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.

Στο επίκεντρο της αφήγησης, που ξετυλίγει το επίπονο ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, βρίσκεται ο Μάτ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον πολυμήχανο ήρωα.

Πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στο ρόλον του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zendaya ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Ερμή και η Σαρλίζ Θέρον ως μάγισσα Κίρκη.

Το υπόλοιπο καστ αστέρων περιλαμβάνει τους Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν.

Εκτός από την σκηνοθεσία ο Νόλαν υπογράφει το σενάριο καθώς και την παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας (μέσω της εταιρείας τους Syncopy.

Πρόσφατα, ο συντονιστής κασκαντέρ Τζέιμς Νιούμαν έδωσε μια γεύση από το εντυπωσιακό μέγεθος της παραγωγής, σημειώνοντας: «Δεν θα γίνει ποτέ ταινία σαν αυτή. Νομίζω ότι θα είναι το έπος όλων των επών. Θα είναι ο Νόλαν, στα καλύτερά του».

Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.