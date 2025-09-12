Το αχτύπητο δίδυμο του Χόλιγουντ, Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, επιστρέφει με το νέο αστυνομικό θρίλερ «The Rip», σε παραγωγή Netflix. Οι δύο φίλοι και μακροχρόνιοι συνεργάτες, συνεχίζουν την κοινή τους πορεία στον κινηματογράφο με μια ιστορία γεμάτη ένταση, προδοσία και σκοτεινά μυστικά.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι που ανακαλύπτουν εκατομμύρια δολάρια σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Ωστόσο, αυτή η ανακάλυψη διαταράσσει την σχέση τους και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ενώ εξωτερικοί παράγοντες πρόκειται αν τους φέρουν σε ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ τους».

Στο καστ είναι επίσης οι, Στίβεν Γεούν, Τεγιάνα Τέιλορ, Καταλίνα Σαντίνο Μορένο και Σάσα Κάγε. Την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Αμερικανός Τζο Κάρναχαν, ο οποίος δήλωσε ότι η έμπνευση για τη ταινία αντλήθηκε τόσο από προσωπική εμπειρία ενός στενού του φίλου στην αστυνομία του Μαϊάμι όσο και από την αγάπη του για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, όπως το θρυλικό «Σέρπικο» και το «Prince of the City», αλλά και πιο σύγχρονα έργα όπως το «Heat» του Μάικλ Μαν.

Η ταινία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δύο ηθοποιοί έχουν ενώσει ακόμη μία φορά τις δυνάμεις τους σε ταινίες όπως το «The Last Duel» και το «Air». Ο Ντέιμον, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας στην νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη του στο περιοδικό Q2, «θα είμασταν τρελοί αν δεν εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα εδώ και μπορούμε να κάνουμε ταινίες μαζί. Ο στόχος μας είναι πάντα να δημιουργούμε πράγματα τα οποία πρώτα θα αρέσουν σε εμάς», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Άφλεκ, επεσήμανε τον θαυμασμό του για τον φίλο και συνεργάτη του: «Κάθε φορά που παίζω με τον Ματ, εκτιμώ ακόμα περισσότερο πόσο εξαιρετικός ηθοποιός είναι. Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολλές ταινίες μαζί», πρόσθεσε.

Η νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Με πληροροφίες από Variety, The Independent