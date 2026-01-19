Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν στο podcast «Joe Rogan Experience» με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας τους «The Rip» που προβάλλεται στο Netflix, και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στο πώς η πλατφόρμα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ταινίες.

Ο Ντέιμον επισήμανε ότι, επειδή οι θεατές έχουν «πολύ διαφορετικό επίπεδο προσοχής» όταν βλέπουν μια ταινία στο σπίτι σε σύγκριση με το σινεμά, το Netflix θέλει να μεταφέρονται οι σκηνές δράσης νωρίτερα. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ακόμη και παρασκηνιακές συζητήσεις σχετικά με την επανάληψη βασικών στοιχείων της πλοκής στους διαλόγους, επειδή πολλοί θεατές ασχολούνται τη στιγμή που βλέπουν μια ταινία με το κινητό τους.

«Ο κλασικός τρόπος δημιουργίας μιας ταινίας δράσης, όπως τον μάθαμε εμείς, είναι ότι συνήθως έχεις τρία μεγάλα κομμάτια δράσης. Ένα στην πρώτη πράξη, ένα στη δεύτερη και ένα στην τρίτη», εξήγησε ο Ντέιμον. «Τα περισσότερα χρήματα τα ξοδεύεις σε εκείνο της τρίτης πράξης. Αυτό είναι το φινάλε σου. Και τώρα σου λένε: “Μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι δράσης στα πρώτα πέντε λεπτά ώστε να κρατήσουμε τον θεατή; Και δεν θα ήταν κακό αν επαναλάμβανες την πλοκή τρεις ή τέσσερις φορές στους διαλόγους, γιατί οι άνθρωποι είναι στο κινητό τους την ώρα που βλέπουν.”»

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Μπεν Άφλεκ, σημειώνοντας ότι αυτή η προσέγγιση δεν αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εξαιρετική μίνι σειρά του Netflix «Adolescence».

«Αλλά μετά κοιτάς το “Adolescence” και δεν έκανε τίποτα από αυτά», είπε ο Άφλεκ. «Και είναι καταπληκτικό. Είναι τραγικό και έντονο. Αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που μαθαίνει ότι το παιδί του κατηγορείται για φόνο, με μακρά, σιωπηλά πλάνα και ελάχιστους διαλόγους».

Ενώ ο Ντέιμον θεωρεί ότι σειρές όπως το «Adolescence» αποτελούν «την εξαίρεση», ο Άφλεκ δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη του, η σειρά «αποδεικνύει πως δεν είναι απαραίτητο» να ακολουθεί κανείς τα κόλπα του Netflix για να ικανοποιήσει το κοινό.

«Πήγα να δω το One Battle After Another σε αίθουσα IMAX, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με αυτό το συναίσθημα», είπε ο Ντέιμον, ο οποίος είδε την πολυβραβευμένη ταινία στον κινηματογράφο μαζί με την οικογένειά του. «Βρίσκεσαι εκεί με αγνώστους, που όμως είναι άνθρωποι της κοινότητάς σου, και ζείτε όλοι μαζί την ίδια εμπειρία».

Το αστυνομικό θρίλερ «The Rip», σε σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν, με τους Ντέιμον και Άφλεκ, που έκανε πρεμιέρα στις 16 Ιανουαρίου στο Netflix, αφηγείται την ιστορία μίας ομάδας της Δίωξης Ναρκωτικών του Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κρησφύγετο. Σύντομα όμως, η μεταξύ τους εμπιστοσύνη αρχίζει να κλονίζεται.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter