Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι κάποιο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά για όσα λέει σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που δημοσιεύτηκε στις 21 Μαΐου. Ο 34χρονος Κολομβιανός, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ομάδα του MLS, Μινεσότα Γιουνάιτεντ, περιέγραψε λεπτομερώς πώς τα γλωσσικά εμπόδια, οι άκαμπτες μέθοδοι προπόνησης και ένας επώδυνος χωρισμός από την οικογένεια επηρέασαν τη θητεία του στη Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκτός όμως από αυτό, μέσω του ντοκιμαντέρ έρχεται στο φως της δημοσιότητας κι ένα απίστευτο περιστατικό από την περίοδο του Χάμες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός είχε βρεθεί στο επίκεντρο το 2016, όταν οδηγούσε στους δρόμους της Μαδρίτης με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χλμ./ώρα, σε αυτοκινητόδρομο που το όριο ταχύτητας ήταν 90χλμ./ώρα προκαλώντας αστυνομική καταδίωξη μέχρι τις εγκαταστάσεις της Ρεάλ.

Οι αρχές προσπάθησαν να τον φτάσουν για να τον σταματήσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χάμες συνέχισε να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέχρι που και κατάφερε να φτάσει τελικά στο προπονητικό των «μερένχες». Το περιστατικό εκείνη τη χρονιά είχε γίνει viral, με τις εικόνες να παίζουν παντού στο διαδίκτυο. Από την πλευρά του, ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ο παίκτης προσπάθησε να δώσει αρκετές εξηγήσεις στους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν πείστηκαν.

Δικαιολογίες όπως ότι είχε αργήσει στην προπόνηση αλλά και πως δεν άκουγε τις σειρήνες λόγω της δυνατής μουσικής στο αυτοκίνητου δεν έπεισαν τις αρχές. Ακόμα και ότι πίστευε ότι μπορεί να επρόκειτο για απόπειρα απαγωγής, μια πρακτική που είπε ότι φοβόταν λόγω των εμπειριών του στην πατρίδα του, είπε ο Χάμες Ροντρίγκες, με τα λόγια του να μην αποτρέπουν τελικά τις νομικές συνέπειες.

Το «τσουχτερό» πρόστιμο

Λίγες εβδομάδες αργότερα, επιβλήθηκε στον Χάμες Ροντρίγκες πρόστιμο ύψους 10.400 ευρώ, το ανώτατο που προβλέπεται στην Ισπανία για σοβαρή παράβαση ανυπακοής προς τις αστυνομικές αρχές. Σε αυτό προστίθετο και πιθανή ποινική δίωξη για υπερβολική ταχύτητα, μια πράξη που στην Ισπανία μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος και ακόμη και ποινή φυλάκισης όταν τα όρια ξεπερνιούνται σημαντικά.

Πέρα από το νομικό κομμάτι, το επεισόδιο άφησε έντονο αποτύπωμα στα αποδυτήρια. Για εβδομάδες οι συμπαίκτες του έκαναν πλάκα με το περιστατικό.

«Πήγαινα με 220 χλμ./ώρα», έλεγε χαρακτηριστικά ο Χάμες. «Ψέματα, πήγαινα με 180. Όταν έφτανα στο προπονητικό τους είδα και είπα “όχι…” και έγινα viral για τέσσερις συνεχόμενες μέρες στα αποδυτήρια».

Στο ίδιο απόσπασμα, η μητέρα του, Μαρία Ντελ Πιλάρ Ρούμπιο, πρόσθεσε: «Ο Χάμες ήταν κάθε μέρα trend στο Twitter (σημερινό X)».