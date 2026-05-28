Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Crash», το οποίο καταγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Οχάιο το καλοκαίρι του 2022.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μακένζι Σιρίλα, η οποία σε ηλικία μόλις 17 ετών κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε εσκεμμένα τη θανατηφόρα σύγκρουση που κόστισε τη ζωή στον 20χρονο σύντροφό της, Ντόμινικ Ρούσο, και στον 19χρονο φίλο τους, Ντέιβιον Φλάναγκαν.

Advertisement

Advertisement

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου 2022, στην περιοχή Στρονγκσβιλ του Οχάιο. Μετά από πάρτι αποφοίτησης, οι τρεις νέοι επιβιβάστηκαν στο Toyota Camry της Σιρίλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η νεαρή οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα που άγγιξε τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, πριν πέσει με σφοδρότητα πάνω σε κτίριο από τούβλα.

Οι δύο επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Γκάρεθ Τζόνσον, κυκλοφόρησε στο Netflix στις 15 Μαΐου και περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από κάμερες αστυνομικών, βίντεο παρακολούθησης, αναρτήσεις από social media, αλλά και συνεντεύξεις συγγενών, φίλων και ερευνητών της υπόθεσης. Παράλληλα, παρουσιάζεται και η πρώτη δημόσια συνέντευξη της Σιρίλα μετά το δυστύχημα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση δεν ήταν ατύχημα. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Σιρίλα προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα έπειτα από εντάσεις στη σχέση της με τον Ρούσο.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έδειξαν ίχνη αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο τεχνικός έλεγχος επιβεβαίωσε ότι το όχημα λειτουργούσε κανονικά. Τα δεδομένα από το «μαύρο κουτί» έδειξαν ότι το γκάζι παρέμεινε πατημένο στο 100% για αρκετά δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν και μαρτυρίες για τη συμπεριφορά της νεαρής απέναντι στον σύντροφό της. Ανάμεσα στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ήταν και τηλεφώνημα του Ντόμινικ προς τη μητέρα του λίγες εβδομάδες πριν από το δυστύχημα, στο οποίο φέρεται να εξέφραζε φόβο για τον τρόπο που οδηγούσε η Σιρίλα, ενώ εκείνη απειλούσε πως θα «ρίξει το αυτοκίνητο».

Advertisement

Το δικαστήριο έκρινε τελικά τη Σιρίλα ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας και βαριάς επίθεσης. Η δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις της «σκόπιμες και μεθοδικές», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι υπέστη στιγμιαίο blackout λόγω του συνδρόμου POTS, μιας διαταραχής που, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, θα μπορούσε να προκαλέσει λιποθυμία.

Η νεαρή καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 15 χρόνια.

Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, η Σιρίλα εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τι συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Στο ντοκιμαντέρ δηλώνει πως υπάρχει «κενό μνήμης» για εκείνη τη νύχτα και ότι αδυνατεί να εξηγήσει τι οδήγησε στην τραγωδία.

Advertisement

Ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι στόχος του ήταν να παρουσιάσει τα γεγονότα χωρίς ωραιοποίηση, μεταφέροντας τη σκληρή πραγματικότητα της υπόθεσης. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει και τη σκοτεινή πλευρά της ζωής των εφήβων στα social media, καθώς η Σιρίλα είχε έντονη παρουσία στο TikTok ως influencer, ενώ φίλοι του θύματος τη χαρακτήρισαν ως «mean girl».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Ντέιβιον Φλάναγκαν, ο οποίος θεωρούνταν ανερχόμενο ταλέντο στο αμερικανικό ποδόσφαιρο πριν εγκαταλείψει τα όνειρά του για επαγγελματική καριέρα λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Μέχρι σήμερα, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και να διχάζει την τοπική κοινωνία του Στρονγκσβιλ, με πολλούς να θεωρούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τα πραγματικά κίνητρα της 17χρονης.

Advertisement