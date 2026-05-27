Οι κινεζικές αρχές εκτέλεσαν έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία, με δηλητήριο, ενός δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών, ο οποίος είχε σχέση με την προσαρμογή του «The Three-Body Problem» σε σειρά από το Netflix, λόγω επαγγελματικής διαμάχης, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης την Τρίτη (26 Μαΐου).

Ο Xu Yao κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Lin Qi, ιδρυτή της εταιρείας Yoozoo Games με έδρα τη Σαγκάη, η οποία κατέχει τα δικαιώματα κινηματογραφικής προσαρμογής της επιτυχημένης τριλογίας επιστημονικής φαντασίας, γνωστής με τον τίτλο του πρώτου βιβλίου της, «Το Πρόβλημα των Τριών Σωμάτων» (σ.σ The Three-Body Problem)

Η τριλογία επιστημονικής φαντασίας, του Κινέζου συγγραφέα Liu Cixin, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και έχει προσαρμοστεί σε τηλεοπτικές και παιχνιδιών παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης της δημοφιλούς σειράς «3 Body Problem» του Netflix που κυκλοφόρησε το 2024.

Xu Yao, former CEO of The Three-Body Universe, has been executed for poisoning Yoozoo Games founder Lin Qi.

Xu was convicted of poisoning Lin, his boss and then-chairman of Yoozoo, leading to Lin’s death and poisoning at least four others.

Ο Xu, πρώην επικεφαλής θυγατρικής της Yoozoo Games, δηλητηρίασε τον Lin τον Δεκέμβριο του 2020, επειδή ο ιδρυτής τον είχε παραγκωνίσει λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Netflix, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Xu καταδικάστηκε το 2024 και εκτελέστηκε στις 21 Μαΐου, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η εταιρεία του Lin επιβεβαίωσε την εκτέλεση σε μια δήλωση την Τρίτη στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Weibo.

«Πρόσφατα, η υπόθεση που αφορούσε τον κ. Lin Qi, τον ιδρυτή του Three-Body Universe, έφτασε επιτέλους στο τέλος της και τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη», ανέφερε η δήλωση.

«Όλοι μας στην εταιρεία είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την απονομή της δικαιοσύνης», συνέχισε.