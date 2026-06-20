Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία από τις πιο σοκαριστικές εγκληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται ξανά στο προσκήνιο μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Maternal Instinct», που καταγράφει την ιστορία ενός εγκλήματος το οποίο ξεκίνησε από ένα μεγάλο ψέμα και κατέληξε σε μία πράξη ακραίας βίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δολοφονία της 21χρονης Ρίγκαν Σίμονς Χάνκοκ, μιας εγκύου γυναίκας από το Νιου Μπόστον του Τέξας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τον Οκτώβριο του 2020. Το αγέννητο παιδί της είχε αφαιρεθεί από το σώμα της, ενώ η υπόθεση αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο εξαπάτησης που είχε οργανωθεί για μήνες.

Advertisement

Advertisement

Η δράστις, Τέιλορ Πάρκερ, τότε 27 ετών, είχε δημιουργήσει την εικόνα μιας εγκύου γυναίκας, παρότι στην πραγματικότητα δεν κυοφορούσε ποτέ. Η ιστορία που παρουσίαζε στο περιβάλλον της περιλάμβανε υποτιθέμενες ιατρικές επισκέψεις, υπερήχους, γιορτή αποκάλυψης φύλου και προετοιμασίες για τον ερχομό ενός παιδιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, η Πάρκερ είχε πείσει ακόμη και τον σύντροφό της, Γουέιντ Γκρίφιν, ότι περίμενε το πρώτο τους παιδί. Η πανδημία του κορωνοϊού της έδωσε τη δυνατότητα να αποφεύγει συνοδείες σε ραντεβού με γιατρούς, διατηρώντας έτσι το ψέμα της χωρίς άμεση αμφισβήτηση.

Η γνωριμία της με τη Ρίγκαν Χάνκοκ αποδείχθηκε καθοριστική. Οι δύο γυναίκες είχαν επαγγελματική επαφή, καθώς η Χάνκοκ είχε προσλάβει την Πάρκερ για φωτογραφικές υπηρεσίες. Η νεαρή μητέρα βρισκόταν στις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της όταν έγινε ο στόχος της επίθεσης.

Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2020, η Χάνκοκ εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, ενώ η μικρή της κόρη βρισκόταν στον χώρο χωρίς να έχει τραυματιστεί. Το νεογέννητο κορίτσι είχε εξαφανιστεί, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε μία αγωνιώδη αναζήτηση.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η Πάρκερ σταμάτησε από αστυνομικούς κοντά στην περιοχή Ντε Καλμπ του Τέξας. Υποστήριξε ότι είχε γεννήσει μέσα στο αυτοκίνητό της, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πρόσφατου τοκετού. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν επίσης ότι είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε υστερεκτομή, γεγονός που καθιστούσε βιολογικά αδύνατη την εγκυμοσύνη.

Advertisement

Το DNA επιβεβαίωσε ότι το μωρό ανήκε στη Ρίγκαν Χάνκοκ και όχι στην Πάρκερ. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα αποτελούσε την τελευταία πράξη ενός σχεδίου που είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα, προκειμένου η Πάρκερ να στηρίξει την ψεύτικη εγκυμοσύνη της.

Το 2022, μετά από μία δίκη που διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε δεκάδες μαρτυρίες και επιστημονικά στοιχεία, η Τέιλορ Πάρκερ κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Μέχρι σήμερα παραμένει στη θανατική πτέρυγα του Τέξας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον λόγω της ακραίας φύσης του εγκλήματος και του τρόπου με τον οποίο ένα κατασκευασμένο ψέμα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σκοτεινές εγκληματικές ιστορίες της σύγχρονης Αμερικής.

Advertisement