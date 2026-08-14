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Ο Μαρκ Κίμπολ, υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες, ζει με τη σύζυγό του, Άμπιγκεϊλ, μια φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή, μέχρι που η απαγωγή του γιου τους ανατρέπει τα πάντα.

Στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν τα λύτρα και να σώσουν το παιδί τους, οι Κίμπαλ μπλέκουν σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης και αναγκάζονται να πάρουν αποφάσεις που απειλούν να ανατρέψουν όσα έχουν χτίσει. Την ίδια στιγμή, περιστοιχίζονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν εάν μπορούν να εμπιστευθούν, ενώ πολιτικές αντιπαλότητες και προσωπικά συμφέροντα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την αναζήτηση συμμάχων.

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Αυτή είναι σε αδρές γραμμές η υπόθεση του «Animals», της νέας ταινίας του Netflix με τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί μαζί με την Κέρι Ουάσινγκτον.

Το πρώτο teaser που έδωσε στη δημοσιότητα η πλατφόρμα δεν έχει καθόλου διαλόγους. Ακούγεται μόνο μουσική, ο ήχος ενός κινητού τηλεφώνου που χτυπάει, ενώ τα πλάνα υπονοούν ότι κάποιος παρακολουθεί κάθε κίνηση της οικογένειας του Μαρκ.

Στο καστ συμμετέχει η Τζίλιαν Άντερσον, ενώ ο Στίβεν Γιουν υποδύεται τον συνεργάτη του Μαρκ Κίμπαλ. Παίζουν ακόμη οι Λουίς Χεράρδο Μέντες, Αντριάνα Παζ, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ και Κρίστοφερ Γούντλι.

Σύμφωνα με το EW, στο «Animals» επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος αποχώρησε λόγω των υποχρεώσεων του στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, οπότε τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε ο ίδιος ο Άφλεκ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα στους κινηματογράφους -σε περιορισμένη διανομή- και στην πλατφόρμα στις 9 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, EW