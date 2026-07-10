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Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας κατά την αποβίβαση οχημάτων από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, όταν ένα Ι.Χ. ακινητοποιήθηκε πάνω στον καταπέλτη.

Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες, το αυτοκίνητο σφήνωσε στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων από το πλοίο.

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Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, ενώ μέλη του πληρώματος, μαζί με παρευρισκόμενους, επιχείρησαν να απομακρύνουν το όχημα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της αποβίβασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ούτε έχει διευκρινιστεί αν η ακινητοποίηση του οχήματος οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Με πληροφορίες από irafina.gr