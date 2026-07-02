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Νέα στοιχεία προέκυψαν για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας που καταγράφηκε να κολυμπά προς το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο και να επιβιβάζεται σε αυτό ήταν ένας από τους πλοιοκτήτες του.

Η υπόθεση διερευνήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο το πλοίο εμφανίζεται να πραγματοποιεί ελιγμούς έχοντας ανοιχτό τον καταπέλτη, ενώ ο συγκεκριμένος άνδρας προσεγγίζει το πλοίο από τη θάλασσα και ανεβαίνει σε αυτό κολυμπώντας.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης, αμέσως μόλις έλαβε την καταγγελία μαζί με το σχετικό οπτικό υλικό, προχώρησε σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι έλεγχοι δεν έδειξαν πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Αρχικά, στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου. Ωστόσο, το μέτρο ήρθη στη συνέχεια, αφού προσκομίστηκε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο.

Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, τόσο για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη στη μηχανή, όσο και για το γεγονός ότι ο καταπέλτης παρέμεινε ανοιχτός ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, πρακτική που, σύμφωνα με το Λιμενικό, συνιστά παραβίαση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Την ίδια στιγμή, έπειτα από εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό.