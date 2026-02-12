Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (11/2) στην Ελαφόνησο, όταν σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα άρχισε να βυθίζεται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες, ένας Έλληνας καπετάνιος και τρεις Γάλλοι, φέρεται να αντιλήφθηκαν εγκαίρως την εισροή υδάτων εντός του σκάφους και ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το λιμενικό, μαζί με ιδιωτικά σκάφη και δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ από αέρος επιχείρησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι άνω των 6 μποφόρ.

Σοκάρει το βίντεο από την Ελαφόνησο

Κάτοικος του νησιού περιγράφει πως οι στιγμές που έζησαν οι τέσσερις επιβαίνοντες ήταν σοκαριστικές, καθώς το σκάφος άρχισε να βυθίζεται, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, τα κύματα «καταπίνουν» στην κυριολεξία ότι έχει απομείνει από το βυθισμένο σκάφος, ενώ διάσπαρτα κομμάτια βρίσκονται σε διάφορα σημεία της ακτογραμμής, διαλυμένα πάνω στα βράχια.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης,με αφορμή το περιστατικό, δήλωσε: «Βλέπουμε με συνθήκες νοτιοδυτικούς ανέμους ριπές εφτά, οχτώ μποφόρ με κεραυνούς, καταιγίδες, βροχές. Κάποιοι άνθρωποι με ιδιωτικά σκάφη, παρά την επικινδυνότητα του καιρού και των θυελλωδών ανέμων, να μπαίνουν σε μια διαδικασία το βράδυ να ταξιδεύουν. Και πού να βρισκόμαστε σήμερα.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Νάπολης Βοιών, του Γυθείου και των Κυθήρων, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για προσάραξη και εισροή υδάτων ενός θαλαμηγού (Θ/Γ) σκάφους σημαίας Γαλλίας, με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου.

Αμέσως, για το σημείο απέπλευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), τρία ιδιωτικά σκάφη, ενώ προσέγγισε και ένα παραπλέον πλοίο. Επιπλέον απογειώθηκε ένα ελικόπτερο ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΥΜΑ της Πολεμικής Αεροπορίας. Με τη συνδρομή ιδιωτών, μεταφέρθηκαν στην ξηρά οι επιβαίνοντες του Θ/Γ καλά στην υγεία τους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων. Από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Θ/Γ σκάφους, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας. Το σκάφος παραμένει προσαραγμένο στο σημείο, ενώ από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση».

Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας και είναι καλά στην υγεία τους. Παρόλα αυτά, το σοκ που πέρασαν ήταν μεγάλο και για αυτόν τον λόγο συνεχίζεται η παρακολούθησή τους από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

(Με πληροφορίες από flynews.gr, patrapress.gr)

