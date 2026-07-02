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Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Ελαφόνησο, τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου, όταν τουρίστες και κάτοικοι είδαν πλοίο να ανοίγει εν πλω τον καταπέλτη, για να επιβιβαστεί επιβάτης που ήδη είχε βουτήξει στη θάλασσα για να το φτάσει.

Το πλοίο που εξυπηρετεί την γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, φαίνεται σε βίντεο να κάνει μανούβρες στο λιμάνι, με τον καταπέλτη ανοιχτό. Λίγα μέτρα παρά δίπλα, ένας άνδρας διακρίνεται να κολυμπά προς το πλοίο, προσπαθώντας να επιβιβαστεί στο πλοίο έστω και μούσκεμα.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει πλήθος ερωτήσεων και αντιδράσεις για την ασφάλεια του άνδρα που κολύμπαγε στο λιμάνι.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, τα οποία διαπίστωσαν ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία προσωρινά αποκαταστάθηκε από τον μηχανικό του πλοίου.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.