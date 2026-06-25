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Η παραγωγή αποτελεί την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα νέας σειράς της πλατφόρμας για το 2026, καταλαμβάνοντας την κορυφή της τηλεοπτικής κατάταξης.

Ο Σαμ Γουόρθινγκτον υποδύεται έναν πατέρα που αποδρά από τη φυλακή για να αποδείξει την αθωότητά του και να εντοπίσει τον γιο του.

Η σειρά εντάσσεται στη συνεργασία του συγγραφέα με το Netflix, το οποίο έχει αναλάβει τη διασκευή δεκατριών βιβλίων του.

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Το «I Will Find You» του Χάρλαν Κόμπεν κατέγραψε 24 εκατομμύρια views στις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής του στο Netflix, σημειώνοντας την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα νέας σειράς της πλατφόρμας για το 2026.

Το Netflix δεν διευκρίνισε πόσες ημέρες περιλαμβάνει ο όρος «πρεμιέρα», ωστόσο η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας τηλεοπτικής κατάταξης για την εβδομάδα 15 – 21 Ιουνίου.

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Πρωταγωνιστής είναι ο Σαμ Γουόρθινγκτον, ο οποίος υποδύεται τον Ντέιβιντ Μπάροουζ, έναν πατέρα που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του γιου του. Πέντε χρόνια μετά, ο Ντέιβιντ επιμένει στην αθωότητά του, αλλά όταν η κουνιάδα του, Ρέιτσελ τον επισκέπτεται στη φυλακή φέρνοντας μία φωτογραφία που δίνει ελπίδες ότι το παιδί του μπορεί να είναι ακόμη ζωντανό.

O καταβεβλημένος από τη θλίψη Ντέιβιντ, επιχειρεί την απόδραση του -όχι μόνος. Θέλει να βρει τον γιο του, να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη και να καθαρίσει το όνομά του. Με την αστυνομία να τον καταδιώκει και το FBI να παρακολουθεί κάθε του κίνηση, ο Ντέιβιντ ξετυλίγει το νήμα, με τη βοήθεια της Ρέιτσελ και του πρώην συντρόφου της, Χέιντεν. Αυτό που βρίσκεται στην άλλη άκρη είναι η απόλυτη ανατροπή.

Το «I Will Find You» εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του συγγραφέα Χάρλαν Κόμπεν με το Netflix, το οποίο έχει αναλάβει ήδη 13 τηλεοπτικές διασκευές βιβλίων του, καθώς και την επερχόμενη σειρά «Myron Bolitar». Η προηγούμενη διασκευή έργου του, το «Run Away», παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες στο παγκόσμιο Top 10 της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας 38 εκατομμύρια προβολές στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Στη φετινή αγγλόφωνη τηλεοπτική κατάταξη, πίσω από το «I Will Find You» ακολουθούν η πρώτη σεζόν του «Outlast: The Jungle», η πέμπτη σεζόν του «Sweet Magnolias» και η τρίτη σεζόν του «America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders».

Η δεύτερη σεζόν του απολαυστικού «The Four Seasons» της Τίνα Φέι διατήρησε τη θέση της στο Νο. 10 της κατάταξης, προσθέτοντας ακόμη 1,6 εκατομμύρια προβολές κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της στην πλατφόρμα.

Στην κατηγορία των μη αγγλόφωνων παραγωγών, η μίνι σειρά «Teach You a Lesson» παρέμεινε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κατάταξη, συγκεντρώνοντας 11,8 εκατομμύρια προβολές. Ακολούθησε η πρώτη σεζόν του «The Polygamist», η οποία στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της κατέγραψε 7,7 εκατομμύρια προβολές.

Με πληροφορίες από Variety