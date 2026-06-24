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Ο ηθοποιός υποδύεται έναν μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος ευθύνεται για μια οικολογική καταστροφή με σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες.

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Το δεύτερο τρέιλερ για την ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου «Digger» μοιάζει να έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως ένας φόρος τιμής στην καριέρα του Τομ Κρουζ παρά ως προωθητικό βίντεο για το φιλμ.

Στο κλιπ διάρκειας τριών λεπτών γίνεται μία αναδρομή στους εμβληματικότερους σταθμούς της πορείας του δημοφιλούς ηθοποιού: από blockbusters καταιγιστικής δράσης όπως τα «Top Gun» και «Edge of Tomorrow», έως τις δραματικές του ερμηνείες στα «Ο άνθρωπος της βροχής» και «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», αλλά και επιτυχίες όπως τα «Risky Business» και «Jerry Maguire».

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For the last 46 years, it has been my privilege to work alongside countless talented artists and crews to create these characters, stories, and films for you all.



I'm looking forward to seeing you at the movies! DIGGER. Only in theaters this October. pic.twitter.com/pgQMYwhUci — Tom Cruise (@TomCruise) June 23, 2026

«Εδώ και 46 χρόνια, είχα την τιμή να συνεργαστώ με αμέτρητους ταλαντούχους καλλιτέχνες και συνεργεία για να δημιουργήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες, τις ιστορίες και τις ταινίες για όλους εσάς», έγραψε ο Κρουζ στην ανάρτησή του στο Ιnstagram, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να τα πούμε στο σινεμά! «DIGGER». Μόνο στις αίθουσες τον Οκτώβριο».

Το βίντεο ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του σταρ στην καριέρα του καθώς ενσαρκώνει τον Digger Rockwell.

Ο Κρουζ εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, με προσθετική μύτη, εμφανή κοιλιά και φαλάκρα, υποδυόμενος έναν πανίσχυρο μεγιστάνα του πετρελαίου από το Τέξας, η εταιρεία του οποίου ενδέχεται να έχει προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή ικανή να πυροδοτήσει μέχρι και πυρηνικό πόλεμο.

Ο Τζον Γκούντμαν υποδύεται έναν αδύναμο Πρόεδρο των ΗΠΑ που εκλιπαρεί τον χαρακτήρα του Κρουζ να διορθώσει το χάος που προκάλεσε.

Στην ταινία της Warner Bros., η οποία περιγράφεται ως μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», πρωταγωνιστούν επίσης οι Ριζ Άχμεντ, Σάντρα Χούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ, Μπερν Γκόρμαν και Εμα Ντ’ Αρσι. Το πλήρες τρέιλερ να αναμένεται στις 13 Ιουλίου.