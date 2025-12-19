Ο Τομ Κρουζ σε ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε τον τίτλο και την αφίσα της νέας του ταινίας, σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ενώ η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες. Πρόκειται για το «Digger», «μια άγρια κωμωδία» όπως τη χαρακτήρισε στις Κάννες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης.

Συμπρωταγωνιστούν οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ ‘Αχμεντ, Σόφι Ουάιλντ, Έμα Ντ’άρσι και Τζον Γκούντμαν. Το σενάριο φέρει τις υπογραφές του Ινιάριτου και των συν-σεναριογράφων του «Birdman», Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το σλόγκαν της αφίσας, πρόκειται για μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Digger Rockwell, τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκαλέσει, φέρει τον όλεθρο.

Η ταινία που είχε τον προσωρινό τίτλο «Judy», ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μετά από έξι μήνες στο Λονδίνο. Σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Αμερικανό σούπερ σταρ του «Mission: Impossible».

Στο σύντομο teaser της Warner Bros. ο Κρουζ εμφανίζεται να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες και κρατώντας ένα φτυάρι.

Το «Digger» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026.