Ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου αποκάλυψε κάποιες πληροφορίες για την νέα ταινία του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, η οποία αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο έργο του μετά το οσκαρικό «The Revenant» (στην Ελλάδα με τίτλο «Η Επιστροφή», 2015), που χάρισε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το Όσκαρ.

Ο μεξικανικής καταγωγής σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στο Indiewire δήλωσε ότι η ταινία, με προσωρινό τίτλο «Judy», γυρίστηκε σε φιλμ 35mm και κάμερες VistaVision από τον τρεις φορές βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή Φωτογραφίας, Εμανουέλ «Τσίβο» Λουμπέσκι και τώρα βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ.

«Θα τελειώσουμε Φεβρουάριο με Μάρτιο. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», πρόσθεσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης, σύμφωνα με τον οποίο η ταινία θα κυκλοφορήσει «το φθινόπωρο του 2026».

Το χρονοδιάγραμμα αυτό, σύμφωνα με το World of Reel δημιουργεί δύο σενάρια για την παγκόσμια πρεμιέρα. Είτε, με μία μικρή πιθανότητα, να προβληθεί στις Κάννες όπου ο σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τα «Amores Perros», «Babel» και «Biutiful», είτε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, μόλις έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία του με τον Κρουζ, ο Ινιάριτου την περιέγραψε ως «την πιο καταπληκτική, απρόσμενη, γλυκιά και ευγενική που είχα ποτέ σε γυρίσματα».

«Οι τρόποι του, η κατανόησή του, το πάθος του, η ακεραιότητά του, ο τρόπος που προετοιμάζεται λατρεύει τη διαδικασία. Η δημιουργία ταινιών είναι η ζωή του εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ άλλον τόσο αφοσιωμένο», ανέφερε. «Είμαι χαρούμενος που μοιράστηκα μαζί του αυτό το πάθος. Και ταυτόχρονα, χτίσαμε μια απίστευτη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θα εκπλήξει τον κόσμο», πρόσθεσε o Ινιάριτου.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι άγνωστες, η ταινία σε παραγωγή της Legendary για την Warner Bros, φέρεται να επικεντρώνεται «σε ένα ισχυρό παγκόσμιο πρόσωπο που αγωνίζεται να πείσει τον κόσμο ότι είναι ο σωτήρας του, προτού οι καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του, προκαλέσουν εκτεταμένη καταστροφή».

Επιπλέον ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε «ευλογία» τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλίμονς, Ριζ Άχμεντ και Τζον Γκούντμαν. «Περάσαμε υπέροχα. Ήταν δύσκολη αλλά ήταν και μία τρελή κωμωδία. Γελάσαμε πολύ», υπογράμμισε.

Ο Ινιάριτου υπογράφει και το σενάριο μαζί με την Σαμπίνα Μπέρμαν και τους συν-σεναριογράφους του στο «Birdman», Νίκολας Τζιακομπόνε και Αλεξάντερ Ντινελάρις. Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του μετά το «Bardo», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2022 και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.