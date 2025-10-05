Μετά τα συνεχόμενα sold out ανά τον κόσμο και με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επισκέπτες, η Van Gogh: The Immersive Experience ανοίγει τις πόρτες της και στο ελληνικό κοινό, στις 22 Οκτωβρίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί.

Η παραγωγή, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, που έχει ήδη μαγέψει θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες, είναι ένα εντυπωσιακό πολυθέαμα, που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία και υπόσχεται ένα συγκλονιστικό συναισθηματικό ταξίδι στο έργο του εμβληματικού ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

Πρόκειται για μία τρισδιάστατη περιπέτεια που μας βυθίζει στο σύμπαν του μεγάλου καλλιτέχνη. Πάνω από 3.000 πίνακες, σκίτσα και κινούμενες εικόνες προβάλλονται με τρόπο που παρουσιάζει και ζωντανεύει το συνολικό έργο του κορυφαίου Ολλανδού καλλιτέχνη.

Σε έναν χώρο γεμάτο γιγαντοοθόνες, οι τοίχοι, οι κολώνες, οι οροφές και το δάπεδο μεταμορφώνονται σε μαγικό καμβά από 60 προβολείς υψηλής ανάλυσης.

Τα αριστουργήματα του οικουμενικού καλλιτέχνη συντίθενται και αποσυντίθενται, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο και εντυπωσιακό «εικαστικό πλανητάριο».

Info

Από 22 Οκτωβρίου

Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, Κτίριο Β02, ΤΚ 115 27, Αθήνα

Διάρκεια επίσκεψης: 60–75 λεπτά

Εισιτήρια: Διατίθενται μέσω προπώλησης στο https://www.ticketservices.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience/

