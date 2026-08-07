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Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Λανς Όπενχαϊμ, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον μαζί με ένα καστ γνωστών ηθοποιών.

Το σενάριο βασίζεται σε άρθρο του περιοδικού Esquire και εξετάζει το τίμημα της τηλεοπτικής θεαματικότητας και τα ηθικά όρια της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Η ταινία αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου.

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Η A24 έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Primetime», της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος υποδύεται τον δημοσιογράφο Κρις Χάνσεν που έγινε γνωστός μέσα από τη δημοφιλή αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενη αμερικανική εκπομπή ριάλιτι «To Catch a Predator».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λανς Όπενχαϊμ, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους δημιουργούς ντοκιμαντέρ της νεότερης γενιάς, ο οποίος κάνει με το «Primetime» το ντεμπούτο του στη μυθοπλασία. Εκτός από τον Πάτινσον πρωταγωνιστούν οι Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Γκιζόντο και η τραγουδοποιός Φίμπι Μπρίτζερς.

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Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η υπόθεση εκτυλίσσεται το 2006, όταν ο Κρις Χάνσεν φιλοδοξεί να γράψει με την εκπομπή του ιστορία στην τηλεόραση. Το «Primetime» δεν επικεντρώνεται μόνο στη μεγάλη επιτυχία του «To Catch a Predator», που λάτρεψαν οι Αμερικανοί, αλλά και στο τίμημα που είχε η επιδίωξη της θεαματικότητας με κάθε τρόπο.

Η ταινία βασίζεται στο πολυσυζητημένο άρθρο του δημοσιογράφου Λουκ Ντρίτριχ που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Esquire, με τίτλο «Tonight on Dateline This Man Will Die», το οποίο εξετάζει τα γεγονότα που οδήγησαν σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης.

Οι live επιχειρήσεις – παγίδες με την αστυνομία και η αυτοκτονία του βοηθού εισαγγελέα

Το «To Catch a Predator» προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 ως ειδική ερευνητική ενότητα της ενημερωτικής εκπομπής «Dateline NBC». Σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, η παραγωγή οργάνωνε επιχειρήσεις-παγίδες, κατά τις οποίες ενήλικοι που πίστευαν ότι συνομιλούσαν διαδικτυακά με ανήλικους οδηγούνταν σε προκαθορισμένα σπίτια, όπου τους περίμενε ο Χάνσεν με τηλεοπτικό συνεργείο, πριν ακολουθήσει η επέμβαση της αστυνομίας.

Παρότι η εκπομπή γνώρισε τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, βρέθηκε σύντομα στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων για τις μεθόδους της. Το πιο δραματικό περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2006, όταν ο βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Ρόκγουολ του Τέξας, Μπιλ Κόνραντ, αυτοκτόνησε τη στιγμή που αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής, έφτασαν στο σπίτι του με ένταλμα έρευνας και σύλληψης. Ο Κόνραντ είχε ανταλλάξει διαδικτυακά μηνύματα με άτομο που παρουσιαζόταν ως ανήλικος, χωρίς όμως να μεταβεί ποτέ στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση για τα όρια της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας και της συνεργασίας των μέσων ενημέρωσης με τις διωκτικές αρχές. Ακολούθησαν έρευνα της εκπομπής «20/20» του ABC και αγωγή από την αδελφή τουΚόνραντ, ενώ το «To Catch a Predator» ολοκλήρωσε οριστικά τον κύκλο του το 2008.

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Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, το «Primetime» επιχειρεί να φωτίσει εκείνη την περίοδο όχι μόνο ως ένα τηλεοπτικό φαινόμενο, αλλά και ως μια ιστορία για τη δύναμη των ΜΜΕ, την επιδίωξη της τηλεθέασης και τα ηθικά διλήμματα που εγείρει η τηλεοπτική αξιοποίηση πραγματικών υποθέσεων.

Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας και θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety, Entertainment Weekly

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