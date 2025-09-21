Μιλώντας στον Τζος Χόροβιτς στα Emmys, ο σκηνοθέτης του «The Batman 2», Ματ Ριβς, μοιράστηκε κάποιες νέες πληροφορίες σχετικά με το σίκουελ, τον καινούργιο «κακό» που καλείται να αντιμετωπίσει ο Batman αλλά και πώς αυτή η εκδοχή του νέου DC, πρόκειται να επηρεάσει τον ήρωα που υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Σε πολλές άλλες ταινίες με ήρωες, τις οποίες έχω λατρέψει, μόλις ξεπεράσεις την ιστορία της γέννησης του ήρωα -κάτι που εμείς δεν το κάναμε ακριβώς, καθώς αναφερθήκαμε απλά στις ρίζες του- τότε ξεκινάς να αφηγείσαι τις ιστορίες της Rogues Gallery (η συλλογή ή γκαλερί των πιο γνωστών και χαρακτηριστικών κακών χαρακτήρων που αντιμετωπίζει ένας ήρωας), και να ξετυλίγεις το νήμα της ζωής τους», εξήγησε.

«Ωτσόσο, ποτέ δεν ήθελα να χάσω τον Πάτινσον από το κέντρο αυτών των ιστοριών, γι’ αυτό και σχεδιάσαμε τα πάντα με επίκεντρο αυτή την βασική αρχή», πρόσθεσε ο Ριβς. «Η νέα ταινία θα επικεντρώνεται περισσότερο στον Bruce Wayne, στον άνθρωπο πίσω από την μάσκα του Batman», συνέχισε.

Με βάση αυτά, ο 59χρονος σκηνοθέτης άφησε να εννοηθεί ότι ο αντίπαλος της ταινίας θα είναι καθοριστικός για τη νέα προσέγγιση και θα πρόκειται για έναν χαρακτήρα που «δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πραγματικά σε ταινία».

Στις πολυάριθμες ταινίες Batman των τελευταίων δεκαετιών, οι θεατές έχουν εξοικοιωθεί με κακούς όπως ο Joker, η Catwoman, ο Penguin, ο Two-Face, ο Bane, ο Scarecrow και η Poison Ivy, όλοι με διαφορετική επιτυχία στην απόδοσή τους.

Είναι πολύ πιθανό η νέα ταινία να εξετάσει χαρακτήρες όπως ο κοινωνιοπαθής χειρουργός Hush, ο μανιακός ψυχολόγος Hugo Strange ή ο εξαιρετικά ικανός μισθοφόρος Deathstroke.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η ταινία δεν θα ακολουθήσει μια πιο σουρεαλιστική ή κωμική γραμμή, αλλά πάντα υπάρχει η πιθανότητα λιγότερο γνωστοί κακοί από τη Rogues Gallery του Batman, όπως ο Kite Man, ο Professor Pyg, ο Calendar Man ή ο Ventriloquist, να τεθούν σε περαιτέρω επεξεργασία για μία περισσότερο σκοτεινή προσέγγιση.

Όπως και να έχει, ο Ριβς δήλωσε στο Variety ότι το σενάριο του «The Batman 2» φυλάσσεται αυστηρά για να αποφευχθούν διαρροές: «Το βάλαμε σε μια μυστική θυρίδα η οποία κυριολεκτικά χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει», είπε.

Η ταινία «The Batman 2» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Οκτωβρίου 2027.

Με πληροροφίες από The Independent

