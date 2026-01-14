Ο σκηνοθέτης Τζος Σάφντι ξανασυναντήθηκε με τον πρωταγωνιστή της ταινίας του «Good Time», Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Marty Supreme».

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο, ο Αμερικανός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι o Ρόμπερτ Πάτινσον έχει έναν ρόλο στην πολυσυζητημένη ταινία με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ, ο οποίος ενσαρκώνει έναν 23χρονο πωλητή παπουτσιών που θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο.

«Κανείς δεν το ξέρει αυτό, αλλά η φωνή -ο κριτής, ο διαιτητής – είναι ο Πάτινσον», ανέφερε ο σκηνοθέτης. «Είναι σαν μία μικρή έκπληξη. Κανείς δεν το ξέρει αυτό… Ήρθε και παρακολούθησε κάποια γυρίσματα και σκέφτηκα, δεν ξέρω κανέναν Βρετανό. Οπότε έγινε ο διαιτητής».

Ο Πάτινσον είναι ο εκφωνητής που ακούγεται κατά τη διάρκεια της σκηνής των ημιτελικών του Βρετανικού Πρωταθλήματος Πινγκ Πονγκ προς την αρχή της ταινίας, καθώς ο Μάρτι Μάουζερ (Σαλαμέ) αντιμετωπίζει τον Ούγγρο πρωταθλητή Μπέλα Κλέτσκι (Γκίζα Ρορίγκ).

Ο Πάτινσον πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό θρίλερ των αδελφών Σάφντι (Μπένι και Τζος), «Good Time», του 2017, υποδυόμενος έναν εγκληματία, ο οποίος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απελευθερώσει τον αδελφό του με αναπτυξιακή διαταραχή, από την αστυνομική κράτηση.

Σύμφωνα με το Variety, ο Πάτινσον θα συναντηθεί στη μεγάλη οθόνη με τον Σαλαμέ στο «Dune: Part Three», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2026. Θα ενσαρκώσει τον κακό Scytale, ο οποίος συνωμοτεί εναντίον του Πολ Ατρείδη που υποδύεται ο Σαλαμέ.