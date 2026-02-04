Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της ταινίας «The Drama», με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον στους ρόλους ενός ιδανικού ζευγαριού, η κοινή ζωή του οποίου δοκιμάζεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τον γάμο. Η ανατροπή αρχίζει με μία ερώτηση που τίθεται μεταξύ σοβαρού και αστείου σε ένα τραπέζι με φίλους: «Ποιό είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;».

Η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν της ηρωίδας πυροδοτεί μια σειρά ανεξέλεγκτων καταστάσεων, απειλώντας τα σχέδια του γάμου αλλά και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρίστοφερ Μπόργκλι.

Οι λεπτομέρειες για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήρθαν στο φως μέσω μιας «εικονικής» αναγγελίας αρραβώνων στην εφημερίδα Boston Globe, στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας. Η Emma Harwood είναι υπάλληλος βιβλιοπωλείου στη Λουιζιάνα και πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Ο Charlie Thompson είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ με διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μαμούντου Άθι, Αλάνα Χαΐμ και Χέιλι Γκέιτς, ενώ η Ζόι Γουίντερς, γνωστή από το «Succession», υποδύεται την φωτογράφο γάμου. Σύμφωνα με το Variety, γυρίσματα έγιναν μεταξύ άλλων, στη Μασαχουσέτη, στη Newbury Street στη Βοστόνη και στην Addison Gallery of American Art, καθώς και στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.



