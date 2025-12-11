Η Ζεντέγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνιστούν ως ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι το οποίο σταδιακά χάνει την ισορροπία του και οδηγείται στην παράνοια στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «The Drama», σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Μπόργκλι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η ταινία παρακολουθεί την Έμμα Χάργουντ (Ζεντέγια) και τον Τσάρλι Τόμσον (Πάτινσον), ένα φαινομενικά ευτυχισμένο ζευγάρι λίγο πριν παντρευτούν, το οποίο δοκιμάζεται σκληρά όταν η εβδομάδα του γάμου τους εκτροχιάζεται έπειτα από μια απρόσμενη εξέλιξη.

Το τρέιλερ ξεκινά με την Έμμα και τον Τσάρλι να ποζάρουν για τις προγαμιαίες φωτογραφίες τους σε ένα εμφανώς αμήχανο κλίμα. Όπως γράφει και το Variety, η φωτογράφος αντιλαμβάνεται «λίγο άγχος» και προσπαθεί να τους τοποθετήσει πιο κοντά μπροστά σε ένα γκρίζο φόντο, ζητώντας τους να χαμογελάσουν όπως θα έκαναν και στην πραγματική ζωή. «Να θυμάστε, γνωρίζεστε πολύ καλά», τους λέει, ενθαρρύνοντάς τους να κρατηθούν από αυτές τις σκέψεις.

Η A24 ανάρτησε στο Instagram κάτι το οποίο μοιάζει με έντυπη αγγελία στην εφημερίδα Boston Globe για τον «γάμο της χρονιάς», η οποία καταλήγει με την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας αλλά και την ημερομηνία του γάμου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο πατέρας της Έμμα, «παρασημοφορημένος βετεράνος του στρατού», δηλώνει περήφανος που μοιράζεται τα νέα του αρραβώνα. Οι γονείς της Έμμα ζουν στη Λουιζιάνα, ενώ η ίδια σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Από την άλλη, ο Τσάρλι διαθέτει διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts και είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ.

Το «The Drama» είναι η πρώτη από τις τρεις ταινίες στις οποίες θα συμπρωταγωνιστήσουν η Ζεντέγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον μέσα στην επόμενη χρονιά. Αμφότεροι θα εμφανιστούν στην επική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου. Εκεί, η Ζεντέγια ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, ενώ ο Πάτινσον υποδύεται τον Αντίνοο, μνηστήρα στο νησί της Ιθάκης.

Στο τέλος του 2026, οι δύο ηθοποιοί θα συναντηθούν ξανά στο «Dune: Part Three», την τρίτη και τελευταία ταινία της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ.

Η ταινία «The Drama» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Απριλίου.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety